Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. in der TÃ¼rkei angekommen

Papst Leo XIV. auf dem Weg nach Ankara

Zum Auftakt seiner ersten Auslandsreise ist Papst Leo XIV. in der TÃ¼rkei angekommen. Das pÃ¤pstliche Flugzeug landete am Donnerstag gegen 12.20 Uhr (Ortszeit, 10.20 Uhr MEZ) in Ankara, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zum Beginn seiner viertÃ¤gigen Reise wird das Oberhaupt der katholischen Kirche den tÃ¼rkischen PrÃ¤sidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Zudem wird er eine Rede vor BehÃ¶rdenvertretern und dem diplomatischen Corps halten, bevor er am Abend nach Istanbul weiterreist.Â



Am Freitag kommt der Pontifex in Iznik mit WÃ¼rdentrÃ¤gern verschiedener orthodoxer Kirchen zusammen, um an das Konzil von NizÃ¤a vor 1700 Jahren zu erinnern. Am Samstag besucht Leo XIV. die Blaue Moschee in Istanbul.



Am Sonntag reist der Papst dann weiter in den Libanon, wo er unter anderem junge Menschen treffen und einen Gottesdienst im Freien mit 100.000 GlÃ¤ubigen feiern will. Auf seiner Reise will der Papst zum Frieden im Nahen Osten aufrufen und fÃ¼r die Einheit der Christen und den Dialog zwischen den Religionen werben.