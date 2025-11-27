Politik

Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. in der TÃ¼rkei angekommen

  AFP - 27. November 2025, 10:41 Uhr
Bild vergrößern: Erste Auslandsreise: Papst Leo XIV. in der TÃ¼rkei angekommen
Papst Leo XIV. auf dem Weg nach Ankara
Bild: AFP

Zum Auftakt seiner ersten Auslandsreise ist Papst Leo XIV. in der TÃ¼rkei angekommen. Das pÃ¤pstliche Flugzeug landete gegen 12.20 Uhr (Ortszeit, 10.20 Uhr MEZ) in Ankara, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Am Freitag kommt der Pontifex in Iznik mit WÃ¼rdentrÃ¤gern verschiedener orthodoxer Kirchen zusammen, um an das Konzil von NizÃ¤a vor 1700 Jahren zu erinnern. Am Samstag besucht Leo XIV. die Blaue Moschee in Istanbul. 

Am Freitag kommt der Pontifex in Iznik mit WÃ¼rdentrÃ¤gern verschiedener orthodoxer Kirchen zusammen, um an das Konzil von NizÃ¤a vor 1700 Jahren zu erinnern. Am Samstag besucht Leo XIV. die Blaue Moschee in Istanbul.

Am Sonntag reist der Papst dann weiter in den Libanon, wo er unter anderem junge Menschen treffen und einen Gottesdienst im Freien mit 100.000 GlÃ¤ubigen feiern will. Auf seiner Reise will der Papst zum Frieden im Nahen Osten aufrufen und fÃ¼r die Einheit der Christen und den Dialog zwischen den Religionen werben.

