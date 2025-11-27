GKV-Chef rechnet 2026 mit ZusatzbeitrÃ¤gen von "spÃ¼rbar Ã¼ber drei Prozent"

Patient bei einer Impfung

Wegen des nach wie vor ungelÃ¶sten Streits um das Sparpaket der Regierung fÃ¼r die Krankenkassen rechnet deren Spitzenverband mit deutlich steigenden ZusatzbeitrÃ¤gen im kommenden Jahr. Der Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Oliver Blatt, sagte der "Wirtschaftswoche", realistisch mÃ¼sse davon ausgegangen werden, "dass die ZusatzbeitrÃ¤ge nÃ¤chstes Jahr im Durchschnitt auf spÃ¼rbar Ã¼ber drei Prozent steigen werden".



Den Zusatzbeitrag legen die Kassen je nach ihrer Finanzlage selbst fest, er kommt dann zum allgemeinen Satz von 14,6 Prozent hinzu. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte kÃ¼rzlich angekÃ¼ndigt, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag fÃ¼r die Krankenkassen auf 2,9 Prozent festzulegen - also niedriger als von GKV-Chef Blatt prognostiziert. Dieser hatte schon bei der Festlegung von Warken gewarnt, dass der sogenannte SchÃ¤tzerkreis nicht alle Faktoren mit eingerechnet habe.



Er bezeichnete es nun als "fatal fÃ¼r die Beitragszahlenden und fÃ¼r die deutsche Wirtschaft", dass der Bundesrat das Sparpaket von Warken gestoppt habe. Die LÃ¤nderkammer hatte am Freitag das Pflegekompetenzgesetz, an welches das Sparpaket geknÃ¼pft war, in den Vermittlungsausschuss geschickt. Das Paket sollte die Ausgaben der gesetzlichen Kassen 2026 um 1,8 Milliarden Euro senken.



Die LÃ¤nder verwiesen auf damit verbundene fehlende Mittel fÃ¼r die KrankenhÃ¤user. Ob noch in diesem Jahr eine Einigung gelingt, ist offen.



AOK-Verbandschefin Carola Reimann kritisierte vor diesem Hintergrund, Warken gehe nur Details an. "Das grundlegende Problem, dass unser Gesundheitswesen immer mehr Beitragsgelder verschlingt, die Performance fÃ¼r Versicherte und Patienten aber schlechter wird, ist damit nicht gelÃ¶st", sagte sie der "Wirtschaftswoche".



Die Barmer erklÃ¤rte am Donnerstag, sie werde ihren Beitragssatz zum Jahreswechsel stabil halten, der abschlieÃŸende Beschluss werde aber erst am 19. Dezember gefÃ¤llt. Der Zusatzbeitrag der Kasse liegt mit 3,29 Prozent allerdings schon jetzt Ã¼ber dem festgelegten durchschnittlichen Zusatzbeitrag.