Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Berlin einen Transporter mit mehr als einer Tonne illegaler Pyrotechnik gestoppt. Die Hinweisgeber hatten in der Nacht zu Donnerstag beobachtet, wie die BÃ¶ller im brandenburgischen Oranienburg von einem Auto in den Transporter verladen wurden, wie die Polizei Berlin und die brandenburgische Polizeidirektion Nord mitteilten. Als die MÃ¤nner bemerkten, dass sie beobachtet wurden, rasten sie mit ihren Fahrzeugen davon.Â
WÃ¤hrend der Pkw-Fahrer fliehen konnte, verfolgten die alarmierten Beamten den Weg des Transporterfahrers bis nach Berlin und stellten ihn dort auf der Autobahn 111. In dem Fahrzeug fanden sie demnach rund 1,3 Tonnen illegale Pyrotechnik, aufgeteilt in 70 Pakete. Der 27-jÃ¤hrige Fahrer, der fÃ¼r den Transporter auch keine gÃ¼ltige Versicherung vorweisen konnte, wurde von den Beamten vorÃ¼bergehend festgenommen.Â
Brennpunkte
Berlin: Transporter mit mehr als einer Tonne illegaler Pyrotechnik gestoppt
- AFP - 27. November 2025, 13:55 Uhr
Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Berlin einen Transporter mit mehr als einer Tonne illegaler Pyrotechnik gestoppt. Auf der LadeflÃ¤che befanden sich insgesamt 70 Pakete.
