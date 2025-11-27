KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

KfW fordert "Atempause" fÃ¼r Deutschlands Industrie

Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu frÃ¼heren Anpassungsphasen gebe es derzeit "etliche geopolitische Faktoren, die die AbwÃ¤rtsdynamik massiv verstÃ¤rken", erklÃ¤rte die KfW am Donnerstag. Deutschland mÃ¼sse deshalb "alle Anstrengungen unternehmen, an den Stellschrauben zu drehen, die wir selbst kontrollieren kÃ¶nnen", erlÃ¤uterte KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Teil des "wirtschaftspolitischen Werkzeugkastens" sollten dabei auch ZÃ¶lle sein.



Der Gegenwind, dem sich die deutsche Industrie aktuell ausgesetzt sehe, basiere "auch stark auf staatlichen wirtschaftspolitischen Interventionen in anderen LÃ¤ndern, allen zuvorderst, aber nicht alleine in China", erklÃ¤rte die KfW. In einer Analyse von KfW Research heiÃŸt es, dass die rasanten Erfolge von Chinas Industrie auch auf "signifikanter staatlicher UnterstÃ¼tzung fÃ¼r chinesische Unternehmen" beruhten.Â



Um der chinesischen Konkurrenz standhalten zu kÃ¶nnen, sei es notwendig, die WettbewerbsfÃ¤higkeit deutscher Unternehmen zu verbessern. "Es wird aber vermutlich auch notwendig sein, in besonders betroffenen Sektoren mit anderen staatlichen MaÃŸnahmen, wie etwa ZÃ¶llen, fÃ¼r faire Wettbewerbsbedingungen, zumindest auf dem EU-Markt, zu sorgen", heiÃŸt es in der Studie.



Mit einem reinen "Laissez-faire", also einem Ansatz, demzufolge der Staat nicht in das wirtschaftliche Geschehen eingreift, gebe Deutschland hingegen "implizit den wirtschaftspolitischen Entscheidungen anderer LÃ¤nder Gestaltungsmacht Ã¼ber die deutsche Industrie", erklÃ¤rte die KfW. "Solange China an seiner merkantilistischen Politik festhÃ¤lt und die USA eine erratische America-First-Politik verfolgen, sollten ZÃ¶lle Teil des wirtschaftspolitischen Werkzeugkastens sein", fÃ¼hrte Chefvolkswirt Schumacher aus.



Zudem mÃ¼sse Deutschland seine starken wirtschaftlichen AbhÃ¤ngigkeiten gegenÃ¼ber einzelnen LÃ¤ndern reduzieren, etwa mit Blick auf die Sicherstellung der Lieferketten fÃ¼r wichtige Rohstoffe. Auch Reformen vor dem Hintergrund hoher Arbeitskosten, Ã¼berbordender BÃ¼rokratie und einer im internationalen Vergleich hohen Steuerlast der Unternehmen in Deutschland hÃ¤lt die FÃ¶rderbank fÃ¼r nÃ¶tig. Zudem leide die Bundesrepublik an "deutlich zu hohen Energiekosten und einer mangelnden Energieinfrastruktur". Vorerst kÃ¶nne deshalb eine staatliche Subventionierung der Energiepreise geboten sein.



In einer weiteren Studie sieht KfW Research zudem die Notwendigkeit, den GrÃ¼ndungsstandort Deutschland zu stÃ¤rken. "Die regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen fÃ¼r Startups sollten in Deutschland so verbessert werden, dass innovative Unternehmen nicht ins Ausland abwandern", erklÃ¤rte Schumacher.