Champagner-Dynastie: 25 Jahre Haft fÃ¼r VatermÃ¶rder

Champagnerflaschen

Vatermord in einer Champagner-Dynastie: Ein franzÃ¶sisches Gericht hat einen 36 Jahre alten SprÃ¶ssling einer Winzerfamilie wegen des Mordes an seinem Vater zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Tat sei "sorgfÃ¤ltig geplant" gewesen, und der TÃ¤ter habe sich anfangs bemÃ¼ht, sie zu vertuschen, hatte die Staatsanwaltschaft in ihren PlÃ¤doyer erklÃ¤rt.Â



Der Sohn hatte bereits als Partner in dem Champagner-Unternehmen Vadin-Plateau mitgearbeitet. Er schilderte zunÃ¤chst mehrere Versionen, gestand dann aber, seinen Vater getÃ¶tet zu haben. Er habe unter hohem Druck gestanden, weil er als Vertreter der neunten Generation der Winzerfamilie das GeschÃ¤ft hÃ¤tte Ã¼bernehmen sollen, sich damit aber Ã¼berfordert gefÃ¼hlt habe.Â



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hob er monatlich zwischen 8000 und 40.000 Euro von dem Unternehmenskonto ab, um damit unter anderem Pferde und Urlaube zu bezahlen. Er wurde daher auch wegen Vertrauensmissbrauchs verurteilt.Â



Seine Verteidigung schloss aus, dass der Mord mit finanziellen Problemen im Zusammenhang stehe. Er habe sich vielmehr in einem "depressiven Zustand" befunden und an Suizid gedacht, sagte die AnwÃ¤ltin NaÃ¯ri Zadourian.Â



Die Leiche des 57 Jahre alten Vaters war im September 2022 in seinem Haus gefunden worden. Ermittler fanden Spuren eines Einbruchs. SpÃ¤ter stellte sich heraus, dass sein Sohn ihn erschossen und den Einbruch inszeniert hatte.Â