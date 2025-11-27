Erdbeben der StÃ¤rke 6,1 in Alaska

US-Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Anchorage (dts Nachrichtenagentur) - In Alaska hat sich am Donnerstag ein Erdbeben mittlerer StÃ¤rke ereignet.



Geologen gaben zunÃ¤chst eine StÃ¤rke von 6,1 an. Diese Werte werden oft spÃ¤ter korrigiert. Das Beben ereignete sich um 8:11 Uhr Ortszeit (18:11 Uhr deutscher Zeit) ca. 90 Kilometer entfernt von Anchorage.



Berichte Ã¼ber SchÃ¤den oder Opfer lagen zunÃ¤chst nicht vor. Beben dieser StÃ¤rke kÃ¶nnen regelmÃ¤ÃŸig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern SchÃ¤den anrichten.

