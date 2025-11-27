Sport

Freiburg remis gegen Pilsen - Mainz verliert in RumÃ¤nien

  • dts - 27. November 2025, 20:48 Uhr
Bild vergrößern: Freiburg remis gegen Pilsen - Mainz verliert in RumÃ¤nien
Nadiem Amiri (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Pilsen/Craiova (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat sich in der Europa League mit einem 0:0-Unentschieden von Viktoria Pilsen getrennt.

In einem zÃ¤hen Spiel, das von wenigen HÃ¶hepunkten geprÃ¤gt war, gelang es keiner der beiden Mannschaften, entscheidende Akzente zu setzen. Freiburg kontrollierte zwar die ersten 35 Minuten, ohne jedoch groÃŸe Torgefahr auszustrahlen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit gerieten die GÃ¤ste unter Druck, als Pilsen dem FÃ¼hrungstreffer nÃ¤herkam. Ein Tor von Durosinmi wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel weiterhin ausgeglichen. Beide Teams vermieden es, ins Risiko zu gehen, was letztlich zu einem torlosen Remis fÃ¼hrte. Freiburgs Trainer Julian Schuster hatte im Vorfeld vor der Leidenschaft und HÃ¤rte der Pilsener gewarnt, die sich auch in dieser Partie zeigten. Trotz des Unentschiedens bleibt Freiburg in der Europa League ungeschlagen und hat weiterhin gute Chancen, die nÃ¤chste Runde zu erreichen.

Pilsen hingegen konnte auch im zehnten Pflichtspiel gegen eine deutsche Mannschaft keinen Sieg einfahren. Die Viktoria hatte in der heimischen Liga zuletzt nicht Ã¼berzeugen kÃ¶nnen und belegt dort nur den sechsten Platz. Dennoch zeigte die Mannschaft gegen Freiburg eine engagierte Leistung, die jedoch nicht mit einem Tor belohnt wurde.

Zeitgleich unterlag Mainz 05 bei Universitatea Craiova mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Assad Al-Hamlawi fÃ¼r die RumÃ¤nen per Foulelfmeter. Der spÃ¤te Ausgleich der Rheinhessen zÃ¤hlte dann aufgrund einer Abseitsstellung nicht.

