FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi darf den Iran nicht verlassen

Auf Hausfassade projiziertes Bild von Narges Mohammadi

Die iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi darf den Iran nach eigenen Angaben nicht mehr verlassen. Die Islamische Republik habe 'zwei Arten von Reiseverboten erlassen und in Kraft gesetzt, darunter ein 'dauerhaftes Reiseverbot'.

Die iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi darf den Iran nach eigenen Angaben nicht mehr verlassen. Die 53-JÃ¤hrige schrieb am Donnerstag ihren Zwillingen zu ihrem 19. Geburtstag, sie habe "einen Pass beantragt, damit ich zu Euch kommen kann". Aber "die Islamische Republik hat zwei Arten von Reiseverboten erlassen und in Kraft gesetzt, darunter ein 'dauerhaftes Reiseverbot", erklÃ¤rte sie.Â



Mohammadis Kinder Kiana und Ali leben in Paris mit ihrem Vater Taghi Rahmani, dem Ehemann Mohammadis. Der prominente iranische Aktivist hat ebenfalls lange im GefÃ¤ngnis gesessen.



Mohammadi wurde 2023 fÃ¼r ihren Einsatz fÃ¼r Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ihre beiden Kinder nahmen den Preis stellvertretend fÃ¼r sie in Empfang.



Die iranischen BehÃ¶rden "stempeln das Wort 'dauerhaft' in unsere Dokumente, wÃ¤hrend sie selbst jeden Tag in der Furcht vor dem Sturz leben, der zwangslÃ¤ufig durch die HÃ¤nde des iranischen Volkes kommen wird", erklÃ¤rte Mohammadi in dem Schreiben an ihre Kinder weiter. Es war zunÃ¤chst unklar, wann und unter welchen UmstÃ¤nden die Reiseverbote erlassen wurden.Â



Mohammadi hat einen GroÃŸteil des vergangenen Jahrzehnts im GefÃ¤ngnis verbracht. Sie wurde wiederholt wegen ihres Einsatzes gegen den Kopftuchzwang fÃ¼r Frauen und gegen die Todesstrafe verurteilt und inhaftiert. Im Dezember war sie aus gesundheitlichen GrÃ¼nden vorÃ¼bergehend aus dem Evin-GefÃ¤ngnis bei Teheran entlassen worden. Ihren AnwÃ¤lten zufolge droht ihr jederzeit eine erneute Inhaftierung.