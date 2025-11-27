Union und SPD ringen in Koalitionsausschuss um Rente und andere offene Fragen

Bundeskanzleramt in Berlin

Die fÃ¼hrenden Politikerinnen und - politiker von CDU, CSU und SPD haben am Donnerstagabend in Berlin erneut versucht, sich Ã¼ber in der Koalition strittige Themen zu verstÃ¤ndigen. Dabei dÃ¼rfte es insbesondere erneut um die Rentenpolitik gehen.

Die fÃ¼hrenden Politikerinnen und Politiker von CDU, CSU und SPD haben am Donnerstagabend in Berlin erneut versucht, sich Ã¼ber in der Koalition strittige Themen zu verstÃ¤ndigen. Beraten werden sollte in der Spitzenrunde insbesondere Ã¼ber das von der Regierung beschlossene Rentenpaket, das vor allem jÃ¼ngere Unionsabgeordnete in Frage stellen. Weitere Themen dÃ¼rften der Umgang mit dem Verbrenner-Aus der EU sowie Ã„nderungen am Heizungsgesetz gewesen sein.



Die Koalition ringt seit Wochen um eine LÃ¶sung in der Rentenfrage. Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion kritisiert, dass die PlÃ¤ne der Regierung, das Rentenniveau bis 2031 bei mindestens 48 Prozent zu stabilisieren, auch fÃ¼r die Zeit danach fortwirken wÃ¼rden. Sie verweist auf Zusatzkosten von mÃ¶glicherweise 120 Milliarden Euro bis zum Jahr 2040, was vor allem jÃ¼ngere Menschen benachteiligen wÃ¼rde.



Die SPD lehnt hingegen Ã„nderungen an dem in der Koalition ausgehandelten Paket ab, das auch die besonders von der CSU gewÃ¼nschte milliardenschwere Ausweitung der MÃ¼tterrente enthÃ¤lt sowie die Steuervorteile fÃ¼r Ã¤ltere Menschen, die im Rahmen einer Aktivrente Ã¼ber das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus arbeiten. HierfÃ¼r setzt sich besonders die CDU ein.



Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) rief vor dem Spitzentreffen alle Seiten im Rentenstreit zur Kompromissbereitschaft auf. "Es brauchen alle eine Offenheit fÃ¼r Kompromisse", sagte er am Morgen im ZDF. Das gelte fÃ¼r die Unionsabgeordneten, "aber auch fÃ¼r den Koalitionspartner" SPD. ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) forderte im "Stern" mit Blick auf die Junge Gruppe mehr "Geschlossenheit in den eigenen Reihen".



Einig sind sich die Koalitionspartner darin, dass es fÃ¼r die lÃ¤ngerfristige Finanzierbarkeit der Renten weitergehende Reformen geben muss. SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf machte im "Handelsblatt" aber deutlich, dass es dabei um "eine echte Strukturreform" gehen mÃ¼sse und nicht um eine "KÃ¼rzungsreform".Â



Das Rentenniveau sei Ã¼ber die letzten Jahrzehnte bereits von rund 60 Prozent auf jetzt 48 Prozent gesunken, gab KlÃ¼ssendorf zu bedenken. Weitere KÃ¼rzungen wÃ¼rden "die Menschen zurecht nicht akzeptieren". Der SPD-Politiker kritisierte, dass bislang Beamtinnen und Beamte sowie SelbststÃ¤ndige oder auch Abgeordnete nicht in die Rentenkassen einzahlen. "Das muss sich aus unserer Sicht unbedingt Ã¤ndern", verlangte KlÃ¼ssendorf.



Auf eine breitere Einzahlerbasis fÃ¼r die gesetzliche Rentenversicherung dringen auch GrÃ¼ne und Linkspartei. GrÃ¼nen-Parteivorsitzende Franziska Brantner zeigte sich allerdings auch zu einer VerlÃ¤ngerung der Lebensarbeitszeit bereit. Jeder wisse, dass man angesichts der steigenden Lebenserwartung "Ã¼ber solche Fragen nachdenken" mÃ¼sse, sagte sie der "Welt". Eine klare Absage erteilte sie der Ausweitung der MÃ¼tterrente.



Zum Verbrenner-Aus hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Vorfeld eine Einigung angekÃ¼ndigt. Merz will die EU-Vorgabe kippen, wonach ab 2035 neue Autos kein CO2 mehr ausstoÃŸen dÃ¼rfen, womit de facto keine neuen Autos mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen werden kÃ¶nnten.Â



In der SPD gibt es ebenfalls Stimmen, die eine Aufweichung des sogenannten Verbrenner-Aus fordern. Es gibt aber auch WiderstÃ¤nde dagegen, die fÃ¼r den Klimaschutz wichtige Abkehr von Motoren mit fossilen Brennstoffen aufzugeben. Die EU-Kommission prÃ¼ft derzeit eine Ãœberarbeitung des Gesetzes und will in zwei Wochen dafÃ¼r VorschlÃ¤ge vorlegen. Die Bundesregierung hat bisher aber noch keine abgestimmte Position dazu.Â



Beim Heizungsgesetz will die SPD anders als die CDU/CSU im Grundsatz daran festhalten, Ã–l- und Gasheizungen durch umweltfreundlichere Techniken wie WÃ¤rmepumpen zu ersetzen.



Weiteres Thema im Koalitionsausschuss kÃ¶nnte die Gesundheitspolitik sein. Hier hatte der Bundesrat SparplÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zunÃ¤chst gestoppt und in den Vermittlungsausschuss verwiesen.



In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU, SPD und CSU monatliche Treffen des Koalitionsausschusses vereinbart. Der letzte Koalitionsausschuss fand jedoch erst vor zwei Wochen statt.