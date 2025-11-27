Medien: Wahlausschuss will BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ablehnen

Sahra Wagenknecht

Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags soll nach Medienberichten die EinsprÃ¼che des BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) zur Bundestagswahl zurÃ¼ckweisen. Dies gehe aus einer Beschlussvorlage fÃ¼r das Gremium hervor, berichteten die Portale Table.Briefings und Politico am Donnerstag. BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht kÃ¼ndigte vor dem Hintergrund der Berichte eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Ablehnung einer durch ihre Partei geforderten NeuauszÃ¤hlung an.



Das BSW war bei der Bundestagswahl Ende Februar mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde gescheitert und ist damit nicht mehr im Parlament vertreten. Es fehlten der Partei dabei lediglich 9529 Stimmen. Das BSW hatte bundesweit AuszÃ¤hlungsfehler geltend gemacht.



"Die EinsprÃ¼che sind unbegrÃ¼ndet", zitierte Politico aus der Beschlussvorlage. Es kÃ¶nne "kein mandatsrelevanter VerstoÃŸ gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler festgestellt werden".



In ihren Stellungnahmen hÃ¤tten Bundeswahlleiterin und Landeswahlleitungen erklÃ¤rt, Hinweise auf systematische Fehler zulasten einer bestimmten Partei lÃ¤gen nicht vor, berichtete Table.Briefings. Durch bisherige NachzÃ¤hlungen habe sich das BSW lediglich in geringem Umfang verbessert.Â Demnach sollen die EinsprÃ¼che des BSW zurÃ¼ckgewiesen werden.



Der WahlprÃ¼fungsausschuss wolle bei seiner Sitzung am 4. Dezember eine Empfehlung beschlieÃŸen, Ã¼ber den der der Bundestag abschlieÃŸend entscheidet, berichtete Table.Briefings. Demnach hieÃŸ es aus Kreisen des Ausschusses, es sei besonders grÃ¼ndlich gearbeitet worden, weil das Gremium fest davon ausgehe, dass das BSW gegen diesen Beschluss Klage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen werde.



Dies kÃ¼ndigte ParteigrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht am Donnerstagabend gegenÃ¼ber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) bereits an. "Wenn der Ausschuss die Beschlussempfehlung annimmt, dann haben die DemokratieverÃ¤chter sich durchgesetzt", sagte sie demnach. "Die Angst, dass eine NeuauszÃ¤hlung uns in den Bundestag und die Regierung Merz um ihre Mehrheit bringen kÃ¶nnte, war offenbar zu groÃŸ. Immerhin ist jetzt fÃ¼r uns endlich der Weg nach Karlsruhe frei."