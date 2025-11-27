Brennpunkte

Medien: Wahlausschuss will BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ablehnen

  • AFP - 27. November 2025, 22:40 Uhr
Bild vergrößern: Medien: Wahlausschuss will BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ablehnen
Sahra Wagenknecht
Bild: AFP

Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags soll nach Medienberichten die EinsprÃ¼che des BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) zur Bundestagswahl zurÃ¼ckweisen. Dies gehe aus einer Beschlussvorlage des Gremiums hervor, berichteten die Portale Table.Briefings und Politico.

Der WahlprÃ¼fungsausschuss des Bundestags soll nach Medienberichten die EinsprÃ¼che des BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) zur Bundestagswahl zurÃ¼ckweisen. Dies gehe aus einer Beschlussvorlage fÃ¼r das Gremium hervor, berichteten die Portale Table.Briefings und Politico am Donnerstag. BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht kÃ¼ndigte vor dem Hintergrund der Berichte eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Ablehnung einer durch ihre Partei geforderten NeuauszÃ¤hlung an.

Das BSW war bei der Bundestagswahl Ende Februar mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde gescheitert und ist damit nicht mehr im Parlament vertreten. Es fehlten der Partei dabei lediglich 9529 Stimmen. Das BSW hatte bundesweit AuszÃ¤hlungsfehler geltend gemacht.

"Die EinsprÃ¼che sind unbegrÃ¼ndet", zitierte Politico aus der Beschlussvorlage. Es kÃ¶nne "kein mandatsrelevanter VerstoÃŸ gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler festgestellt werden".

In ihren Stellungnahmen hÃ¤tten Bundeswahlleiterin und Landeswahlleitungen erklÃ¤rt, Hinweise auf systematische Fehler zulasten einer bestimmten Partei lÃ¤gen nicht vor, berichtete Table.Briefings. Durch bisherige NachzÃ¤hlungen habe sich das BSW lediglich in geringem Umfang verbessert.Â Demnach sollen die EinsprÃ¼che des BSW zurÃ¼ckgewiesen werden.

Der WahlprÃ¼fungsausschuss wolle bei seiner Sitzung am 4. Dezember eine Empfehlung beschlieÃŸen, Ã¼ber den der der Bundestag abschlieÃŸend entscheidet, berichtete Table.Briefings. Demnach hieÃŸ es aus Kreisen des Ausschusses, es sei besonders grÃ¼ndlich gearbeitet worden, weil das Gremium fest davon ausgehe, dass das BSW gegen diesen Beschluss Klage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen werde.

Dies kÃ¼ndigte ParteigrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht am Donnerstagabend gegenÃ¼ber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) bereits an. "Wenn der Ausschuss die Beschlussempfehlung annimmt, dann haben die DemokratieverÃ¤chter sich durchgesetzt", sagte sie demnach. "Die Angst, dass eine NeuauszÃ¤hlung uns in den Bundestag und die Regierung Merz um ihre Mehrheit bringen kÃ¶nnte, war offenbar zu groÃŸ. Immerhin ist jetzt fÃ¼r uns endlich der Weg nach Karlsruhe frei."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Erdbeben der StÃ¤rke 6,1 in Alaska
    Erdbeben der StÃ¤rke 6,1 in Alaska

    Anchorage (dts Nachrichtenagentur) - In Alaska hat sich am Donnerstag ein Erdbeben mittlerer StÃ¤rke ereignet. Geologen gaben zunÃ¤chst eine StÃ¤rke von 6,1 an. Diese Werte werden

    Mehr
    Champagner-Dynastie: 25 Jahre Haft fÃ¼r VatermÃ¶rder
    Champagner-Dynastie: 25 Jahre Haft fÃ¼r VatermÃ¶rder

    Vatermord in einer Champagner-Dynastie: Ein franzÃ¶sisches Gericht hat einen 36 Jahre alten SprÃ¶ssling einer Winzerfamilie wegen des Mordes an seinem Vater zu 25 Jahren Haft

    Mehr
    Bundessozialgericht billigt Einkommensanrechnung beim neuen Grundrentenzuschlag
    Bundessozialgericht billigt Einkommensanrechnung beim neuen Grundrentenzuschlag

    Bei dem 2021 eingefÃ¼hrten sogenannten Grundrentenzuschlag mÃ¼ssen Rentner einer Gerichtsentscheidung zufolge die Anrechnung des Einkommens ihrer Ehepartner hinnehmen. Die

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Europa League: VfB Stuttgart siegt souverÃ¤n gegen Go Ahead Eagles
    Europa League: VfB Stuttgart siegt souverÃ¤n gegen Go Ahead Eagles
    Union und SPD ringen in Koalitionsausschuss um Rente und andere offene Fragen
    Union und SPD ringen in Koalitionsausschuss um Rente und andere offene Fragen
    FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi darf den Iran nicht verlassen
    FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi darf den Iran nicht verlassen
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
    Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
    Freiburg remis gegen Pilsen - Mainz verliert in RumÃ¤nien
    Freiburg remis gegen Pilsen - Mainz verliert in RumÃ¤nien
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Beratungen unter anderem Ã¼ber Rente
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Beratungen unter anderem Ã¼ber Rente

    Top Meldungen

    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

    Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu

    Mehr
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung

    Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts