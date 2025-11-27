Politik

Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Beratungen unter anderem Ã¼ber Rente

  • AFP - 27. November 2025, 20:38 Uhr
Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU sind am Donnerstagabend zu einem Koalitionsausschuss im Kanzleramt zusammengekommen. Die Runde dÃ¼rfte insbesondere Ã¼ber den koalitionsinternen Streit um die Sicherung des Rentenniveaus beraten.

Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) rief vor dem Treffen alle Seiten im Rentenstreit zur Kompromissbereitschaft auf. "Es brauchen alle eine Offenheit fÃ¼r Kompromisse", sagte er am Morgen im ZDF. Dies gelte fÃ¼r die Unionsabgeordneten, "aber auch fÃ¼r den Koalitionspartner" SPD.

Die Koalition ringt seit Wochen um eine LÃ¶sung in der Rentenfrage. Hintergrund ist die Drohung vor allem jÃ¼ngerer Unionspolitiker den vorliegenden Gesetzentwurf zur Stabilisierung des Rentenniveaus zu blockieren. Sie wollen vor allem fÃ¼r die Zeit ab 2031 ein schnelleres Absinken des Rentenniveaus in Kauf nehmen als es die RegierungsplÃ¤ne vorsehen.

Weiteres Thema im Koalitionsausschuss kÃ¶nnte die Gesundheitspolitik sein. Hier hatte der Bundesrat SparplÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zunÃ¤chst gestoppt und in den Vermittlungsausschuss verwiesen.

