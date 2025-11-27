Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼ber strittige Themen wie das Rentenpaket, das Heizungsgesetz und das Verbrenner-Aus zu beraten.
Im Mittelpunkt der Diskussionen steht vor allem das Rentenpaket, das aufgrund der ablehnenden Haltung von 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe der Unionsfraktion in Gefahr ist. Diese akzeptieren ein 48-Prozent-Rentenniveau bis 2031, lehnen jedoch eine Festsetzung in der HÃ¶he danach ab. Unions-Fraktionschef Jens Spahn stellte ein Rentenpaket 2 in Aussicht, um die Gruppe zur Zustimmung zu bewegen. Der Vorsitzende der Jungen Gruppe, Pascal Reddig, zeigte sich kompromissbereit und hofft auf verbindliche LÃ¶sungen im Koalitionsausschuss.
Ein weiteres Thema ist das Heizungsgesetz, das laut Koalitionspapier von Union und SPD abgeschafft werden soll. Die geplante Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes soll "technologieoffener" und "flexibler" gestaltet werden. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach von einem "Zwang zur WÃ¤rmepumpe", wÃ¤hrend Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) vor RÃ¼ckschritten beim Klimaschutz warnte. Die Diskussionen um die genaue Ausgestaltung des Gesetzes sind noch nicht abgeschlossen. MÃ¶gliche Ergebnisse werden voraussichtlich erst am Freitag bekanntgegeben.
Der Ukrainekrieg dÃ¼rfte trotz des 28-Punkte-Plans aus Washington wohl eine geringere Rolle bei den GesprÃ¤chen spielen. Vor dem Kanzleramt versammelte sich trotzdem eine Gruppe pro-ukrainischer Demonstranten.
Wirtschaft
Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
- dts - 27. November 2025, 20:52 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼ber strittige Themen wie das Rentenpaket, das Heizungsgesetz und das Verbrenner-Aus zu beraten.
Weitere Meldungen
Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zuMehr
Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin OldouzMehr
Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtigerMehr
Top Meldungen
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte um den Umgang mit der AfD verlÃ¤sst das nÃ¤chste Unternehmen den Verband "Die Familienunternehmer". Der GetrÃ¤nkeherstellerMehr
Wenn der nÃ¤chste Geldautomat weit weg ist, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU kÃ¼nftig einfacher im Supermarkt Geld abheben kÃ¶nnen. Das Europaparlament undMehr
Nach einer AbschwÃ¤chung im Vormonat Oktober hat sich die Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften im November wieder leicht gebessert. Der Stellenindex der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA)Mehr