Wirtschaft

Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz

  • dts - 27. November 2025, 20:52 Uhr
Bild vergrößern: Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz
Ukraine-Protest vor dem Kanzleramt am 27.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼ber strittige Themen wie das Rentenpaket, das Heizungsgesetz und das Verbrenner-Aus zu beraten.

Im Mittelpunkt der Diskussionen steht vor allem das Rentenpaket, das aufgrund der ablehnenden Haltung von 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe der Unionsfraktion in Gefahr ist. Diese akzeptieren ein 48-Prozent-Rentenniveau bis 2031, lehnen jedoch eine Festsetzung in der HÃ¶he danach ab. Unions-Fraktionschef Jens Spahn stellte ein Rentenpaket 2 in Aussicht, um die Gruppe zur Zustimmung zu bewegen. Der Vorsitzende der Jungen Gruppe, Pascal Reddig, zeigte sich kompromissbereit und hofft auf verbindliche LÃ¶sungen im Koalitionsausschuss.

Ein weiteres Thema ist das Heizungsgesetz, das laut Koalitionspapier von Union und SPD abgeschafft werden soll. Die geplante Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes soll "technologieoffener" und "flexibler" gestaltet werden. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach von einem "Zwang zur WÃ¤rmepumpe", wÃ¤hrend Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) vor RÃ¼ckschritten beim Klimaschutz warnte. Die Diskussionen um die genaue Ausgestaltung des Gesetzes sind noch nicht abgeschlossen. MÃ¶gliche Ergebnisse werden voraussichtlich erst am Freitag bekanntgegeben.

Der Ukrainekrieg dÃ¼rfte trotz des 28-Punkte-Plans aus Washington wohl eine geringere Rolle bei den GesprÃ¤chen spielen. Vor dem Kanzleramt versammelte sich trotzdem eine Gruppe pro-ukrainischer Demonstranten.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    KfW fordert
    KfW fordert "Atempause" fÃ¼r deutsche Industrie - und sieht auch ZÃ¶lle als Instrument

    Angesichts der derzeit schwachen Konjunktur sieht die staatliche KfW-FÃ¶rderbank die Notwendigkeit, der deutschen Industrie eine "Atempause" zu verschaffen. Im Gegensatz zu

    Mehr
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen
    H&M will in Deutschland wieder neue LÃ¤den erÃ¶ffnen

    Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Der schwedische Modekonzern H&M will in Deutschland in den kommenden Jahren wieder neue GeschÃ¤fte erÃ¶ffnen. Zentraleuropa-Chefin Oldouz

    Mehr
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung
    Weiterbildung als SchlÃ¼ssel: Gewerkschaft und Handwerk fordern mehr UnterstÃ¼tzung

    Ob fÃ¼r neue FÃ¤higkeiten im Job oder schlicht fÃ¼r die Vermittlung von Grundkenntnissen: Weiterbildung gilt angesichts des tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt als wichtiger

    Mehr
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Klage fÃ¼r besseren Brandschutz in einem Stuttgart-21-Tunnel gescheitert
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Neuer ErnÃ¤hrungsreport: Verbraucher achten wieder mehr auf den Preis
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Halbleiterhersteller SK Hynix verkauft nun auch essbare Chips
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember
    Union und SPD ringen in Koalitionsausschuss um Rente und andere offene Fragen
    Union und SPD ringen in Koalitionsausschuss um Rente und andere offene Fragen
    FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi darf den Iran nicht verlassen
    FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi darf den Iran nicht verlassen
    Freiburg remis gegen Pilsen - Mainz verliert in RumÃ¤nien
    Freiburg remis gegen Pilsen - Mainz verliert in RumÃ¤nien
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Beratungen unter anderem Ã¼ber Rente
    Spitzentreffen der Koalition im Kanzleramt - Beratungen unter anderem Ã¼ber Rente
    Erdbeben der StÃ¤rke 6,1 in Alaska
    Erdbeben der StÃ¤rke 6,1 in Alaska
    "Spiegel": Zahl verdÃ¤chtiger Drohnensichtungen nimmt weiter zu

    Top Meldungen

    Auch Fritz-Kola verlÃ¤sst Verband
    Auch Fritz-Kola verlÃ¤sst Verband "Die Familienunternehmer"

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Debatte um den Umgang mit der AfD verlÃ¤sst das nÃ¤chste Unternehmen den Verband "Die Familienunternehmer". Der GetrÃ¤nkehersteller

    Mehr
    EU-Einigung: Geld abheben im Supermarkt kÃ¼nftig auch ohne Einkauf
    EU-Einigung: Geld abheben im Supermarkt kÃ¼nftig auch ohne Einkauf

    Wenn der nÃ¤chste Geldautomat weit weg ist, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU kÃ¼nftig einfacher im Supermarkt Geld abheben kÃ¶nnen. Das Europaparlament und

    Mehr
    ArbeitskrÃ¤ftenachfrage stabilisiert sich im November - aber auf niedrigem Niveau
    ArbeitskrÃ¤ftenachfrage stabilisiert sich im November - aber auf niedrigem Niveau

    Nach einer AbschwÃ¤chung im Vormonat Oktober hat sich die Nachfrage nach ArbeitskrÃ¤ften im November wieder leicht gebessert. Der Stellenindex der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA)

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts