Koalitionsausschuss ringt um LÃ¶sungen bei Rente und Heizungsgesetz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, SPD und CSU haben sich am Donnerstagabend im Bundeskanzleramt zum Koalitionsausschuss getroffen, um Ã¼ber strittige Themen wie das Rentenpaket, das Heizungsgesetz und das Verbrenner-Aus zu beraten.



Im Mittelpunkt der Diskussionen steht vor allem das Rentenpaket, das aufgrund der ablehnenden Haltung von 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe der Unionsfraktion in Gefahr ist. Diese akzeptieren ein 48-Prozent-Rentenniveau bis 2031, lehnen jedoch eine Festsetzung in der HÃ¶he danach ab. Unions-Fraktionschef Jens Spahn stellte ein Rentenpaket 2 in Aussicht, um die Gruppe zur Zustimmung zu bewegen. Der Vorsitzende der Jungen Gruppe, Pascal Reddig, zeigte sich kompromissbereit und hofft auf verbindliche LÃ¶sungen im Koalitionsausschuss.



Ein weiteres Thema ist das Heizungsgesetz, das laut Koalitionspapier von Union und SPD abgeschafft werden soll. Die geplante Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes soll "technologieoffener" und "flexibler" gestaltet werden. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach von einem "Zwang zur WÃ¤rmepumpe", wÃ¤hrend Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) vor RÃ¼ckschritten beim Klimaschutz warnte. Die Diskussionen um die genaue Ausgestaltung des Gesetzes sind noch nicht abgeschlossen. MÃ¶gliche Ergebnisse werden voraussichtlich erst am Freitag bekanntgegeben.



Der Ukrainekrieg dÃ¼rfte trotz des 28-Punkte-Plans aus Washington wohl eine geringere Rolle bei den GesprÃ¤chen spielen. Vor dem Kanzleramt versammelte sich trotzdem eine Gruppe pro-ukrainischer Demonstranten.

