Steinmeier verleiht in Madrid Verdienstkreuz an Toni Kroos

Madrid (dts Nachrichtenagentur) - BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat Ex-FuÃŸballer Toni Kroos bei seinem Staatsbesuch in Spanien das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Ehrung fand am Donnerstag im Santiago-BernabÃ©u-Stadion in Madrid statt.



"Nur hier ist der richtige Ort, um einen der ganz GroÃŸen im FuÃŸball zu ehren. Nur hier in diesem Stadion, das so viele Gegner das FÃ¼rchten gelehrt hat: BernabÃ©u", sagte Steinmeier. Dieses ehrwÃ¼rdige Stadion stehe in einzigartiger Weise dafÃ¼r, wie der FuÃŸball die verschiedensten Menschen Ã¼ber Grenzen hinweg verbindet. "Ich freue mich deshalb sehr, dass wir heute gerade hier zusammengekommen sind, um eine deutsch-spanische FuÃŸball-Legende zu ehren", so Steinmeier. "Eine Legende, die im BernabÃ©u zu Hause ist und sich wie nur wenige andere um die Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien verdient gemacht hat."



Steinmeier wÃ¼rdigte Kroos als jemanden, der nicht nur durch sportliche Erfolge, sondern auch durch sein besonnenes Auftreten und seine BeitrÃ¤ge zur VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung beeindruckt habe. "Sie haben mit Bayern MÃ¼nchen dreimal die Meisterschale und den DFB-Pokal und einmal die Champions League gewonnen, sind 2014 in Brasilien mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden, haben hier in Madrid zehn Jahre lang eine besonders ruhmreiche Ã„ra der KÃ¶niglichen mitgeprÃ¤gt - fÃ¼nf Champions-League-Siege, vier spanische Meisterschaften und viele andere Titel sprechen fÃ¼r sich", sagte der BundesprÃ¤sident. "Wir ehren heute einen der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten."



Der BundesprÃ¤sident hob zudem hervor, dass Kroos durch seine Stiftung schwerkranken Kindern und ihren Familien Hoffnung und LebensqualitÃ¤t schenke. Kroos habe Verantwortung fÃ¼r die Gesellschaft Ã¼bernommen und sei ein Vorbild fÃ¼r viele junge Menschen.

