Frankfurt/London (dts Nachrichtenagentur) - Am 5. Spieltag in der Ligaphase der FuÃŸball-Champions-League haben sowohl Eintracht Frankfurt als auch der FC Bayern am Mittwochabend bittere Niederlagen kassiert.
Die Eintracht bekam zu Hause von Atalanta Bergamo mit einem 3:0 richtig einen auf den Deckel - und das mit einem relativ spÃ¤ten Dreierpack innerhalb von nur fÃ¼nf Minuten. Atalantas Ademola Lookman traf in der 60., Ederson in der 62. und Charles de Ketelaere in der 65. Minute. Bergamo hatte aber auch vorher schon sehr gute Chancen, die Frankfurter wirkten dagegen die ganze Zeit Ã¼ber wie im falschen Turnier.
FÃ¼r die Bayern hingegen war es die erste wettbewerbsbÃ¼bergreifende Niederlage seit vier Monaten. Arsenals Jurrien Timber traf in der 22. Minute, danach konnte Lennart Karl zunÃ¤chst noch fÃ¼r die MÃ¼nchner ausgleichen (32. Minute). Im zweiten Durchgang machten Noni Madueke (69.) und Gabriel Martinelli (77. Minute) fÃ¼r die Gastgeber dann aber relativ schnell den Deckel drauf. Von Bayern-Dusel war in den letzten Minuten nichts mehr zu sehen, die GÃ¤ste wirkten stattdessen komplett ideenlos.
In der Tabelle ist Arsenal auf Rang eins, die Bayern werden auf Platz vier durchgereicht. Atalanta rÃ¼ckt hoch auf die 10, Frankfurt rutscht auf Position 28.
Sport
Champions League: Frankfurt und Bayern kassieren bittere Pleiten
26. November 2025
.
