Wirtschaft

BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke

  • dts - 26. November 2025, 15:56 Uhr
Bild vergrößern: BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
Agentur fÃ¼r Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffen psychisch erkrankte Menschen mit voller Wucht", sagte Kirsten Kappert-Gonther, Obfrau der GrÃ¼nen im Gesundheitsausschuss, dem "Spiegel".

Im Gesetzentwurf von SPD-Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas heiÃŸt es, dass unter UmstÃ¤nden auch fÃ¼r Menschen mit psychischen Krankheiten Leistungen gestrichen werden kÃ¶nnen, wenn sie drei Termine im Jobcenter ohne triftigen Grund verpassen. Zudem sollen Mitarbeiter der BehÃ¶rde die Betroffenen zu Hause aufsuchen kÃ¶nnen.

"FÃ¼r Menschen mit Depressionen, AngststÃ¶rungen oder Suchterkrankungen stellen die geplanten Anforderungen eine extra HÃ¼rde dar", kritisierte Kappert-Gonther. "Es ist nicht die Aufgabe von Jobcentern, zu prÃ¼fen, ob eine psychische Erkrankung vorliegt." DafÃ¼r gebe es Ã„rzte und Psychotherapeuten, so die GrÃ¼nenabgeordnete, die selbst FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie ist. Ein Streichen von Leistungen, wenn Termine im Jobcenter verpasst werden, sei "fÃ¼r psychisch kranke Menschen bedrohlich und kontraproduktiv", warnte sie.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.

    Mehr
    Benzinpreis leicht gesunken - Diesel teurer
    Benzinpreis leicht gesunken - Diesel teurer

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken, wÃ¤hrend Diesel deutlich teurer wurde. Laut einer am

    Mehr
    GrÃ¼ne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf
    GrÃ¼ne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem umstrittenen VorstoÃŸ des Verbands "Die Familienunternehmer", auch mit Politikern der AfD in Dialog zu treten, fordern die GrÃ¼nen den

    Mehr
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Kinder-Sexpuppen: EU stellt Anfrage an OnlinehÃ¤ndler Shein
    Kinder-Sexpuppen: EU stellt Anfrage an OnlinehÃ¤ndler Shein
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben
    Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben
    Pistorius rechtfertigt Rekordhaushalt mit neuer Bedrohungslage fÃ¼r Deutschland
    Pistorius rechtfertigt Rekordhaushalt mit neuer Bedrohungslage fÃ¼r Deutschland
    VerdÃ¤chtiger nach TÃ¶tung von Gerichtsvollzieher im Saarland in Untersuchungshaft
    VerdÃ¤chtiger nach TÃ¶tung von Gerichtsvollzieher im Saarland in Untersuchungshaft
    Millionenbetrug mit Luxuspfandhaus: Landgericht Hamburg verhÃ¤ngt Haftstrafen
    Millionenbetrug mit Luxuspfandhaus: Landgericht Hamburg verhÃ¤ngt Haftstrafen
    Mord aus Neid auf Arbeitskollegen: Lebenslang fÃ¼r Mann in Heilbronn
    Mord aus Neid auf Arbeitskollegen: Lebenslang fÃ¼r Mann in Heilbronn
    Trotz Streits um Sparpaket: Barmer-Krankenkasse plant mit stabilem Zusatzbeitrag
    Trotz Streits um Sparpaket: Barmer-Krankenkasse plant mit stabilem Zusatzbeitrag
    Drogenkrieg in KÃ¶ln: Bis zu acht Jahren Haft in weiterem Prozess
    Drogenkrieg in KÃ¶ln: Bis zu acht Jahren Haft in weiterem Prozess

    Top Meldungen

    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen
    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen

    Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant die SchlieÃŸung von fÃ¼nf Standorten in Europa - darunter auch im nordrhein-westfÃ¤lischen LÃ¼denscheid. Betroffen sind

    Mehr
    FachkrÃ¤ftemangel in MINT-Berufen wegen wirtschaftlicher AbkÃ¼hlung rÃ¼cklÃ¤ufig
    FachkrÃ¤ftemangel in MINT-Berufen wegen wirtschaftlicher AbkÃ¼hlung rÃ¼cklÃ¤ufig

    Der FachkrÃ¤ftemangel in sogenannten MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ist im Zuge der wirtschaftlichen AbkÃ¼hlung deutlich zurÃ¼ckgegangen.

    Mehr
    Entwicklung am Arbeitsmarkt
    Entwicklung am Arbeitsmarkt "schwach": Unternehmen streichen laut Ifo weiter Stellen

    Angesichts derÂ schwachen Konjunktur in Deutschland macht sich in den Unternehmen laut einer Ifo-Umfrage zunehmend ZurÃ¼ckhaltung bei der Personalplanung breit. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts