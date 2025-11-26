Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffen psychisch erkrankte Menschen mit voller Wucht", sagte Kirsten Kappert-Gonther, Obfrau der GrÃ¼nen im Gesundheitsausschuss, dem "Spiegel".
Im Gesetzentwurf von SPD-Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas heiÃŸt es, dass unter UmstÃ¤nden auch fÃ¼r Menschen mit psychischen Krankheiten Leistungen gestrichen werden kÃ¶nnen, wenn sie drei Termine im Jobcenter ohne triftigen Grund verpassen. Zudem sollen Mitarbeiter der BehÃ¶rde die Betroffenen zu Hause aufsuchen kÃ¶nnen.
"FÃ¼r Menschen mit Depressionen, AngststÃ¶rungen oder Suchterkrankungen stellen die geplanten Anforderungen eine extra HÃ¼rde dar", kritisierte Kappert-Gonther. "Es ist nicht die Aufgabe von Jobcentern, zu prÃ¼fen, ob eine psychische Erkrankung vorliegt." DafÃ¼r gebe es Ã„rzte und Psychotherapeuten, so die GrÃ¼nenabgeordnete, die selbst FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie ist. Ein Streichen von Leistungen, wenn Termine im Jobcenter verpasst werden, sei "fÃ¼r psychisch kranke Menschen bedrohlich und kontraproduktiv", warnte sie.
Wirtschaft
BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
- dts - 26. November 2025, 15:56 Uhr
