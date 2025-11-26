Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem umstrittenen VorstoÃŸ des Verbands "Die Familienunternehmer", auch mit Politikern der AfD in Dialog zu treten, fordern die GrÃ¼nen den Verband zu einem sofortigen Kurswechsel auf. "Der Verband der Familienunternehmer muss seinen fatalen Kurs korrigieren und den Beschluss zur Zusammenarbeit mit der AfD zurÃ¼cknehmen", sagte GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge der "Bild".
DrÃ¶ge lobte zugleich die Drogeriekette Rossmann: "Dass Unternehmen wie Rossmann klar Position beziehen und dem Verband der Familienunternehmer den RÃ¼cken kehren, ist ein wichtiges Signal." Sollte der Verband seinen Kurs nicht Ã¤ndern, fordert DrÃ¶ge die Ã¼brigen Unternehmen auf, sich ebenfalls abzugrenzen: "Andernfalls fordere ich die Mitgliedsunternehmen auf, dem Beispiel Rossmanns zu folgen und sich klar demokratisch und entschieden gegen Rechtsextremismus zu positionieren."
DrÃ¶ge sagte: "Demokratie und ein offenes Wirtschaftsmodell sind die Grundlage unseres Wohlstands. Kein Unternehmen wird langfristig erfolgreich sein, wenn Rechtsextreme unser Land spalten und unser friedliches Zusammenleben gefÃ¤hrden."
Wirtschaft
GrÃ¼ne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf
- dts - 26. November 2025, 12:03 Uhr
