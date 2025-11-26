Diebe stehlen fast 50 E-Bikes in Wert von 150.000 Euro aus Lastwagen in Bayern

Polizeiauto

Diebe haben in Bayern fast 50 E-Bikes im Wert von rund 150.000 Euro aus einem abgestellten Lastwagen gestohlen. Die Unbekannten schlugen in der Nacht zum Dienstag auf einem Autohof bei RÃ¼denhausen zu, wie die Polizei in WÃ¼rzburg am Mittwoch mitteilte. Die TÃ¤ter Ã¶ffneten demnach gewaltsam die Plane des Lastwagens und stahlen die insgesamt 49 MarkenrÃ¤der.



Die Polizei Schweinfurt und Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Die Beamten baten um Hinweise von Zeugen, die verdÃ¤chtige Personen, Fahrzeuge oder ein mÃ¶gliches Umladen der RÃ¤der beobachteten. Die Ermittlungen dauerten an.