Diebe haben in Bayern fast 50 E-Bikes im Wert von rund 150.000 Euro aus einem abgestellten Lastwagen gestohlen. Die Unbekannten schlugen in der Nacht zum Dienstag auf einem Autohof bei RÃ¼denhausen zu, wie die Polizei in WÃ¼rzburg am Mittwoch mitteilte. Die TÃ¤ter Ã¶ffneten demnach gewaltsam die Plane des Lastwagens und stahlen die insgesamt 49 MarkenrÃ¤der.
Die Polizei Schweinfurt und Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Die Beamten baten um Hinweise von Zeugen, die verdÃ¤chtige Personen, Fahrzeuge oder ein mÃ¶gliches Umladen der RÃ¤der beobachteten. Die Ermittlungen dauerten an.
Brennpunkte
Diebe stehlen fast 50 E-Bikes in Wert von 150.000 Euro aus Lastwagen in Bayern
- AFP - 26. November 2025, 12:01 Uhr
