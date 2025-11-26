Politik

Polizei erwartet zahlreiche Proteste zu NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation

  • AFP - 26. November 2025, 11:50 Uhr
Bild vergrößern: Polizei erwartet zahlreiche Proteste zu NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation
Blaulicht
Bild: AFP

Die Polizei im hessischen GieÃŸen und das Innenministerium des Landes erwarten zur NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation am kommenden Wochenende zehntausende Gegendemonstranten.

Die Polizei im hessischen GieÃŸen und das Innenministerium des Landes erwarten zur NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation am kommenden Wochenende zehntausende Gegendemonstranten. Zu mehr als 20 angezeigten Gegenversammlungen im Stadtgebiet werden bis zu 50.000 Teilnehmer erwartet, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. "Die Polizei wird alles dafÃ¼r tun, dass die Versammlungen sicher und friedlich verlaufen", erklÃ¤rte Landesinnenminister Roman Poseck (CDU).

Neben der NeugrÃ¼ndung der AfD-Jugendorganisation und den Gegenprotesten finden in der Stadt der Wochenmarkt und der Weihnachtsmarkt statt. Poseck sprach von einer "herausfordernden GroÃŸlage" fÃ¼r die Polizei. Seit Wochen habe sie sich auf das Einsatzwochenende vorbereitet. Allein am Samstag sollen mehrere tausend Polizisten aus Hessen und ganz Deutschland sowie Beamte der Bundespolizei im Einsatz sein.

Neben Polizeihubschraubern seien auch Drohnen, Sonderwagen und Unimogs vor Ort. Auch der Katastrophenschutz habe sich vorbereitet. Im Fall eines nicht mehr zu bewÃ¤ltigenden Notrufaufkommens in der zentralen Leitstelle GieÃŸen soll die Leitfunkstelle Fulda die Notrufannahme Ã¼bernehmen.

Die Versammlungsfreiheit sei ein hohes demokratisches Gut, erklÃ¤rte Poseck. Bei Gewalt sei aber immer eine Grenze Ã¼berschritten. "Deshalb blicke ich mit Sorge auf Mobilisierungen in der linken Szene - vereinzelt gibt es dort auch Aufrufe zur Gewaltanwendung", fÃ¼gte er hinzu. Es sei legitim, die AfD zu kritisieren. Die Ablehnung dÃ¼rfe aber nicht mit Gewalt ausdrÃ¼ckt werden.

"Jeder GewalttÃ¤ter ist ein Feind unserer Demokratie - egal, ob er links oder rechts steht." Poseck appellierte an Gegendemonstranten, sich von mÃ¶glicherweise gewaltbereiten Kreisen in der linken Szene zu distanzieren.

Die mittelhessische Polizei habe proaktiv Gewerbetreibende und KrankenhÃ¤user in GieÃŸen Ã¼ber den Einsatz informiert. Zudem unterstÃ¼tzten Beamte das BÃ¼rgertelefon der Stadt. "Wir sind gut vorbereitet und haben uns im Vorfeld intensiv unter Beachtung verschiedenster Szenarien und im Austausch mit anderen BehÃ¶rden fÃ¼r das kommende Einsatzwochenende aufgestellt", erklÃ¤rte Einsatzleiter JÃ¼rgen Fehler.

    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen
    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen

    Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant die SchlieÃŸung von fÃ¼nf Standorten in Europa - darunter auch im nordrhein-westfÃ¤lischen LÃ¼denscheid. Betroffen sind

    Mehr
    FachkrÃ¤ftemangel in MINT-Berufen wegen wirtschaftlicher AbkÃ¼hlung rÃ¼cklÃ¤ufig
    FachkrÃ¤ftemangel in MINT-Berufen wegen wirtschaftlicher AbkÃ¼hlung rÃ¼cklÃ¤ufig

    Der FachkrÃ¤ftemangel in sogenannten MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ist im Zuge der wirtschaftlichen AbkÃ¼hlung deutlich zurÃ¼ckgegangen.

    Mehr
    Entwicklung am Arbeitsmarkt
    Entwicklung am Arbeitsmarkt "schwach": Unternehmen streichen laut Ifo weiter Stellen

    Angesichts derÂ schwachen Konjunktur in Deutschland macht sich in den Unternehmen laut einer Ifo-Umfrage zunehmend ZurÃ¼ckhaltung bei der Personalplanung breit. Das

    Mehr

