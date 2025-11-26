Steinmeier zu Staatsbesuch in Spanien - BundesprÃ¤sident am Freitag in Guernica

Das Ehepaar Steinmeier (links) beim Empfang durch das spanische KÃ¶nigspaar am 26. November in Madrid

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat einen dreitÃ¤gigen Staatsbesuch in Spanien begonnen, bei dem er auch die 1937 im Spanischen BÃ¼rgerkrieg durch deutsche Bomber zerstÃ¶rte Kleinstadt Guernica besuchen wird.

BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat einen dreitÃ¤gigen Staatsbesuch in Spanien begonnen, bei dem er auch die 1937 im Spanischen BÃ¼rgerkrieg durch deutsche Flieger zerstÃ¶rte Kleinstadt Guernica besuchen wird. Steinmeier und seine Ehefrau Elke BÃ¼denbender wurden am Mittwoch im KÃ¶nigspalast in Madrid mit militÃ¤rischen Ehren von KÃ¶nig Felipe VI. und KÃ¶nigin Letizia von Spanien empfangen.



Auf dem Programm standen auÃŸerdem ein Besuch des Rathauses der spanischen Hauptstadt und eine Rede des BundesprÃ¤sidenten bei einer gemeinsamen Sitzung von Abgeordnetenhaus und Senat in Madrid. Steinmeier wollte ebenfalls am Mittwoch das Museum Reina SofÃ­a besuchen, in dem das berÃ¼hmte GemÃ¤lde "Guernica" von Pablo Picasso hÃ¤ngt. Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen BundesprÃ¤sidenten in Spanien seit dem Jahr 2002.



Am Donnerstag wird Steinmeier an einem deutsch-spanischen Wirtschaftsforum teilnehmen und Wirtschaftsvertreter beider LÃ¤nder treffen. Der BundesprÃ¤sident trifft dann den spanischen MinisterprÃ¤sidenten Pedro SÃ¡nchez. Bei dem GesprÃ¤ch soll es um die bilateralen Beziehungen, aber auch um internationale Themen wie die UnterstÃ¼tzung der Ukraine inmitten der schwierigen Verhandlungen fÃ¼r ein Ende des russischen Angriffskrieges gehen.



Steinmeier besucht am Donnerstag auch das legendÃ¤re FuÃŸballstadion BernabÃ©u von Real Madrid. Dort wird er dem frÃ¼heren FuÃŸballnationalspieler und Real-Madrid-Star Toni Kroos das Bundesverdienstkreuz verleihen.



Am Freitag wird Steinmeier als erstes deutsches Staatsoberhaupt die baskische Stadt Guernica besuchen, die am 26. April 1937 bei einem Luftangriff durch den deutschen Luftwaffenverband "Legion Condor" fast vollstÃ¤ndig zerstÃ¶rt wurde. Adolf Hitler hatte im Spanischen BÃ¼rgerkrieg (1936 bis 1939) den rechten Putsch-General und spÃ¤teren Diktator Francisco Franco im Kampf gegen die Linksregierung der Spanischen Republik unterstÃ¼tzt.Â



Der Angriff auf Guernica (baskisch: Gernika) sorgte international fÃ¼r Entsetzen und wurde zum Symbol fÃ¼r eine grausame und gegen die ZivilbevÃ¶lkerung gerichtete KriegsfÃ¼hrung. Picasso hielt das Grauen in seinem berÃ¼hmten Werk "Guernica" fÃ¼r die Ewigkeit fest.



Erst zum 60. Jahrestag der Bombardierung Guernicas bekannte sich 1997 der damalige BundesprÃ¤sident Roman Herzog zu einer "schuldhaften Verstrickung deutscher Flieger" und bat die Bewohner von Guernica um "VersÃ¶hnung". Steinmeier ist nun der erste BundesprÃ¤sident, der in die unweit von Bilbao gelegene Stadt reisen wird.



Steinmeiers Spanien-Reise erfolgt kurz nach dem 50. Jahrestag des Todes des spanischen Diktators Franco. Der Tod des Diktators am 20. November 1975 war der Beginn des Ãœbergangs Spaniens zu einer Demokratie.



Steinmeiers Besuch folgt zudem wenige Monate auf den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Madrid. Merz hatte den spanischen Regierungschef SÃ¡nchez Mitte September getroffen.