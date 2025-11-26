Politik

SPD-Mitgliederbegehren zum BÃ¼rgergeld von Parteivorstand fÃ¼r zulÃ¤ssig erklÃ¤rt

  AFP - 26. November 2025, 12:25 Uhr
Das SPD-Mitgliederbegehren gegen geplante VerschÃ¤rfungen beim BÃ¼rgergeld hat die erste HÃ¼rde genommen: Der Parteivorstand erklÃ¤rte das Ansinnen fÃ¼r zulÃ¤ssig, womit der Weg zu einem offiziellen Mitgliederbegehren nun erÃ¶ffnet ist.

Das SPD-Mitgliederbegehren gegen geplante VerschÃ¤rfungen beim BÃ¼rgergeld hat die erste HÃ¼rde genommen: Der Parteivorstand erklÃ¤rte das Ansinnen fÃ¼r zulÃ¤ssig, wie die SPD-interne Gruppierung Demokratische Linke 21 am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP bestÃ¤tigte. Damit ist nun der Weg zu einem offiziellen Mitgliederbegehren erÃ¶ffnet. Zuerst hatte der "Spiegel" darÃ¼ber berichtet und dazu aus einem Beschlussvorschlag zitiert.

Die Initiatorin des Mitgliederbegehrens, die frÃ¼here Juso-Chefin Franziska Drohsel (SPD), hatte die Initiative kÃ¼rzlich offiziell beim Parteivorstand beantragt und dazu vor gut zwei Wochen im Willy-Brandt-Haus in Berlin die nÃ¶tige Anzahl von mindestens 4000 Unterschriften Ã¼bergeben. "Wir stellen uns gegen die VerschÃ¤rfung der Sanktionen", sagte sie.

Drohsel zeigte sich bereits da "sehr optimistisch", dass das Begehren letztlich zum Erfolg fÃ¼hrt. Sie verwies dabei auf einige prominente Erstunterzeichnende aus der Partei, darunter Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer, die Europaabgeordnete Maria Noichl sowie der frÃ¼here Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz. SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnete das Begehren aber bereits als "genau das falsche Signal", auch die Union lehnt es ab.

Die Unterschriften markierten die Schwelle der UnterstÃ¼tzung von mindestens einem Prozent der SPD-Mitglieder aus mindestens zehn Unterbezirken aus drei BundeslÃ¤ndern. Sie musste erreicht werden, um das Begehren Ã¼berhaupt auf den Weg bringen zu kÃ¶nnen. Es richtet sich gegen die von der Bundesregierung geplanten VerschÃ¤rfungen der Sanktionen beim BÃ¼rgergeld, fordert mehr UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Betroffene und verlangt von der SPD ein "Nein" zu "neoliberalen und rechtspopulistischen Forderungen".

So dÃ¼rften den Betroffenen Leistungen wie Wohngeld oder die KostenÃ¼bernahme der Krankenversicherung nicht entzogen werden, lautet die Forderung. AuÃŸerdem dÃ¼rfe das "verfassungsrechtlich geschÃ¼tzte Existenzminimum nicht durch Sanktionen unterschritten" werden.

SPD-Mitglieder kÃ¶nnen auf einer internen Plattform nun darÃ¼ber abstimmen, ob sie dem Vorschlag zustimmen. Sollte sich innerhalb von zwei Monaten wiederum ein Prozent der Mitglieder dafÃ¼r aussprechen, wird dann ein offizielles Begehren eingeleitet.

Drohsel zeigte sich auch dabei zuversichtlich. "Aufgrund des hohen Zuspruchs sind wir optimistisch, dass wir auch Ã¼ber die SPD-interne Plattform ein Prozent der Mitgliedschaft mobilisieren kÃ¶nnen", erklÃ¤rte sie am Mittwoch. "Die Kritik an den geplanten VerschÃ¤rfungen der Sanktionen gegen arbeitslose Menschen teilen unserer Wahrnehmung nach sehr viele Menschen in der SPD."

Zudem seien die Angriffe von rechter und konservativer Seite gegen den Sozialstaat "gerade massiv". Darauf brauche es eine deutliche Reaktion "und die liegt in der gesellschaftlichen SolidaritÃ¤t und nicht in Ausgrenzung".

