Technologie

Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben

  • AFP - 26. November 2025, 12:17 Uhr
Bild vergrößern: Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben
Shein-Laden in Paris
Bild: AFP

Ein fÃ¼r Mittwoch vorgesehener Gerichtstermin zu einer mÃ¶glichen Sperre des OnlinehÃ¤ndlers Shein in Frankreich ist auf den 5. Dezember verschoben. Die franzÃ¶sische Regierung verlangt eine mindestens drei Monate dauernde Blockade der Online-Plattform.

Ein fÃ¼r Mittwoch vorgesehener Gerichtstermin zu einer mÃ¶glichen Sperre des OnlinehÃ¤ndlers Shein in Frankreich ist auf den 5. Dezember verschoben. Die franzÃ¶sische Regierung verlangt eine mindestens drei Monate dauernde Blockade der Online-Plattform. Anlass dafÃ¼r war die Tatsache, dass Shein kinderpornographische Sexpuppen und Waffen wie Schlagringe und Macheten im Angebot hatte. Mit einer Entscheidung wird einige Tage spÃ¤ter gerechnet.Â 

Die Regierung wolle aus demselben Grund auch gegen die chinesische Plattform AliBaba und gegen den russische OnlinehÃ¤ndler Joom vorgehen, sagte Handelsminister Serge Papin am Mittwoch dem Sender TF 1. "Es ist ein Kampf, um die Verbraucher zu schÃ¼tzen, aber auch Kinder und Jugendliche", sagte Papin. Ein Verfahren gegen die beiden solle in den kommenden Tagen eingeleitet werden.Â 

Die Regierung hatte Shein bereits Anfang November mit eine Sperrung der Plattform gedroht. Das Unternehmen kÃ¼ndigte daraufhin an, alle illegalen Produkte aus dem Angebot zu nehmen. Die Regierung sprach von einem ersten Sieg.

Unterdessen laufen die Ermittlungen gegen Shein wegen des Â Verkaufs kinderpornografischer Produkte weiter. Im Fall einer Verurteilung drohen den Verantwortlichen bis zu sieben Jahre Haft und eine Strafe in HÃ¶he von 100.000 Euro. Fehlende Schranken fÃ¼r MinderjÃ¤hrige und der Verkauf von Waffen kÃ¶nnten ihrerseits je drei Jahre Haft und eine Geldstrafe in HÃ¶he von 75.000 Euro nach sich ziehen.

Eine Gruppe franzÃ¶sischer HandelsverbÃ¤nde und Marken hat Shein zudem wegen unlauterer Konkurrenz verklagt. Shein hatte Anfang November unter heftigen Protesten einen ersten dauerhaften Laden in einem Traditionskaufhaus gegenÃ¼ber dem Pariser Rathaus erÃ¶ffnet. Kritiker werfen Shein auch vor, den europÃ¤ischen Markt mit Billigkleidung zu Ã¼berschwemmen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein

    Ein franzÃ¶sisches Gericht entscheidet am Mittwoch Ã¼ber eine mÃ¶gliche Sperrung des OnlinehÃ¤ndlers Shein. Die franzÃ¶sische Regierung hatte eine vorlÃ¤ufige Blockade der

    Mehr
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab

    Nach einem Medienbericht Ã¼ber eine mÃ¶gliche Chip-Partnerschaftzwischen der Facebook-Mutter Meta und Google ist der US-Technologieriese Nvidia an der BÃ¶rse unter Druck geraten.

    Mehr
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an

    Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat die EinfÃ¼hrung einer eigenen KryptowÃ¤hrung angekÃ¼ndigt. KlarnaUSD solle ein sogenannter Stablecoin sein, wie das Unternehmen am

    Mehr
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    TÃ¼rkischer Journalist wegen
    TÃ¼rkischer Journalist wegen "Drohungen" gegen Erdogan zu vier Jahren Haft verurteilt
    Feuer in Hongkonger Wohnkomplex fordert mehrere Todesopfer
    Feuer in Hongkonger Wohnkomplex fordert mehrere Todesopfer
    SPD-Mitgliederbegehren zum BÃ¼rgergeld von Parteivorstand fÃ¼r zulÃ¤ssig erklÃ¤rt
    SPD-Mitgliederbegehren zum BÃ¼rgergeld von Parteivorstand fÃ¼r zulÃ¤ssig erklÃ¤rt
    Mindestens vier Tote bei Brand in Wohngebiet in Hongkong
    Mindestens vier Tote bei Brand in Wohngebiet in Hongkong
    Steinmeier zu Staatsbesuch in Spanien - BundesprÃ¤sident am Freitag in Guernica
    Steinmeier zu Staatsbesuch in Spanien - BundesprÃ¤sident am Freitag in Guernica
    GrÃ¼ne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf
    GrÃ¼ne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

    Top Meldungen

    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen
    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen

    Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant die SchlieÃŸung von fÃ¼nf Standorten in Europa - darunter auch im nordrhein-westfÃ¤lischen LÃ¼denscheid. Betroffen sind

    Mehr
    FachkrÃ¤ftemangel in MINT-Berufen wegen wirtschaftlicher AbkÃ¼hlung rÃ¼cklÃ¤ufig
    FachkrÃ¤ftemangel in MINT-Berufen wegen wirtschaftlicher AbkÃ¼hlung rÃ¼cklÃ¤ufig

    Der FachkrÃ¤ftemangel in sogenannten MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ist im Zuge der wirtschaftlichen AbkÃ¼hlung deutlich zurÃ¼ckgegangen.

    Mehr
    Entwicklung am Arbeitsmarkt
    Entwicklung am Arbeitsmarkt "schwach": Unternehmen streichen laut Ifo weiter Stellen

    Angesichts derÂ schwachen Konjunktur in Deutschland macht sich in den Unternehmen laut einer Ifo-Umfrage zunehmend ZurÃ¼ckhaltung bei der Personalplanung breit. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts