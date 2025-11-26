Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben

Shein-Laden in Paris

Ein fÃ¼r Mittwoch vorgesehener Gerichtstermin zu einer mÃ¶glichen Sperre des OnlinehÃ¤ndlers Shein in Frankreich ist auf den 5. Dezember verschoben. Die franzÃ¶sische Regierung verlangt eine mindestens drei Monate dauernde Blockade der Online-Plattform. Anlass dafÃ¼r war die Tatsache, dass Shein kinderpornographische Sexpuppen und Waffen wie Schlagringe und Macheten im Angebot hatte. Mit einer Entscheidung wird einige Tage spÃ¤ter gerechnet.Â



Die Regierung wolle aus demselben Grund auch gegen die chinesische Plattform AliBaba und gegen den russische OnlinehÃ¤ndler Joom vorgehen, sagte Handelsminister Serge Papin am Mittwoch dem Sender TF 1. "Es ist ein Kampf, um die Verbraucher zu schÃ¼tzen, aber auch Kinder und Jugendliche", sagte Papin. Ein Verfahren gegen die beiden solle in den kommenden Tagen eingeleitet werden.Â



Die Regierung hatte Shein bereits Anfang November mit eine Sperrung der Plattform gedroht. Das Unternehmen kÃ¼ndigte daraufhin an, alle illegalen Produkte aus dem Angebot zu nehmen. Die Regierung sprach von einem ersten Sieg.



Unterdessen laufen die Ermittlungen gegen Shein wegen des Â Verkaufs kinderpornografischer Produkte weiter. Im Fall einer Verurteilung drohen den Verantwortlichen bis zu sieben Jahre Haft und eine Strafe in HÃ¶he von 100.000 Euro. Fehlende Schranken fÃ¼r MinderjÃ¤hrige und der Verkauf von Waffen kÃ¶nnten ihrerseits je drei Jahre Haft und eine Geldstrafe in HÃ¶he von 75.000 Euro nach sich ziehen.



Eine Gruppe franzÃ¶sischer HandelsverbÃ¤nde und Marken hat Shein zudem wegen unlauterer Konkurrenz verklagt. Shein hatte Anfang November unter heftigen Protesten einen ersten dauerhaften Laden in einem Traditionskaufhaus gegenÃ¼ber dem Pariser Rathaus erÃ¶ffnet. Kritiker werfen Shein auch vor, den europÃ¤ischen Markt mit Billigkleidung zu Ã¼berschwemmen.