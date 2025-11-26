Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen

Norsk Hydro will fÃ¼nf Standorte schlieÃŸen

Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant die SchlieÃŸung von fÃ¼nf Standorten in Europa - darunter auch im nordrhein-westfÃ¤lischen LÃ¼denscheid. Betroffen sind auÃŸerdem Strangpresswerke in Cheltenham und Bedwas in GroÃŸbritannien sowie im italienischen Feltre und in Drunen in den Niederlanden, wie das Unternehmen am Mittwoch in Oslo mitteilte. Ein formeller Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretern der betroffenen Werke werde eingeleitet. Die SchlieÃŸung der Standorte ist demnach im Laufe des Jahres 2026 geplant.



Norsk Hydro begrÃ¼ndete die PlÃ¤ne mit der Notwendigkeit, die WettbewerbsfÃ¤higkeit des Unternehmens zu steigern. Betroffen sind nach Konzernangaben insgesamt 730 ArbeitsplÃ¤tze - am Standort LÃ¼denscheid sind laut Unternehmenswebsite rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschÃ¤ftigt. Dort gibt es demnach unter anderem zwei Strangpresslinien, in denen spezielle Aluminiumprofile unter anderem fÃ¼r das Bauwesen oder den Maschinenbau und die Automobilindustrie hergestellt werden.



Nach Angaben von Norsk Hydro will der norwegische Konzern nach den geplanten SchlieÃŸungen in Europa weiterhin 28 Strangpresswerke und fÃ¼nf Recyclinganlagen mit rund 7000 Mitarbeitern im Bereich der sogenannten Aluminium-Extrusion betreiben.