Bei einem GroÃŸbrand in einem Wohngebiet in Hongkong sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen schwebten in Lebensgefahr, erklÃ¤rte die Stadtverwaltung am Mittwoch. Die Flammen breiteten sich Ã¼ber BaugerÃ¼ste aus Bambus Ã¼ber mehrere Wohnblocks aus. Die BehÃ¶rden riefen die zweithÃ¶chste Alarmstufe aus. Laut Medienberichten waren mehrere Bewohner wegen der Flammen in ihren Wohnungen gefangen.
Videoaufnahmen zeigten dichten Rauch, der von dem Bambus-BaugerÃ¼st Ã¼ber mehreren HochhÃ¤usern aufstieg. Eine nahegelegene Autobahn wurde gesperrt.
Mindestens vier Tote bei Brand in Wohngebiet in Hongkong
- AFP - 26. November 2025, 12:23 Uhr
