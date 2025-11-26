Hongkong (dts Nachrichtenagentur) - In Hongkong hat sich am Mittwoch ein Feuer Ã¼ber mehrere HochhÃ¤user in einem Wohnkomplex ausgebreitet und mehrere Menschen das Leben gekostet. BehÃ¶rdenangaben zufolge starben mindestens vier Menschen in den Flammen, darunter ein Feuerwehrmann. Mindestens drei Menschen befinden sich in einem kritischen Zustand und weitere Personen sollen noch in den GebÃ¤uden eingeschlossen sein.
Auf Videoaufnahmen war zu sehen, dass mindestens fÃ¼nf benachbarte GebÃ¤ude brannten, aus vielen Fenstern schlugen die Flammen. Feuerwehrleute versuchten, das Feuer von Leiterwagen aus zu lÃ¶schen. Das Feuer hatte sich Ã¼ber BambusgerÃ¼ste und Bauplanen ausgebreitet, die um den Komplex im Bezirk Tai Po aufgestellt waren. Der Wohnkomplex bestand aus acht BlÃ¶cken mit fast 2.000 Wohnungen.
Das Feuer war am Nachmittag ausgebrochen und wurde mittlerweile auf Alarmstufe 5, die hÃ¶chste Stufe, hochgestuft. Die Brandursache war zunÃ¤chst unklar. Tai Po liegt im Osten der New Territories, im nÃ¶rdlichen Teil von Hongkong. BambusgerÃ¼ste sind in der Stadt bei Bau- und Renovierungsprojekten Ã¼blich, obwohl die Regierung angekÃ¼ndigt hat, sie aus SicherheitsgrÃ¼nden bei Ã¶ffentlichen Projekten schrittweise abzuschaffen.
Brennpunkte
Feuer in Hongkonger Wohnkomplex fordert mehrere Todesopfer
- dts - 26. November 2025, 12:28 Uhr
.
