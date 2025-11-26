Trotz Streits um Sparpaket: Barmer-Krankenkasse plant mit stabilem Zusatzbeitrag

Stethoskop und Tabletten

Die Barmer-Krankenkasse plant unabhÃ¤ngig vom Ausgang des Streits zwischen Bund und LÃ¤ndern um das Sparpaket fÃ¼r die Krankenkassen, den Beitragssatz im kommenden Jahr stabil zu halten.Â "Unsere Finanzlage lÃ¤sst es zu, den Zusatzbeitrag auch 2026 bei 3,29 Prozent zu belassen", sagte Kassen-Chef Christoph Straub nach Angaben vom Mittwoch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Mit diesem Satz sind wir weiterhin gut aufgestellt."



Final werde der Verwaltungsrat die Entscheidung im Dezember fÃ¤llen. Straub erklÃ¤rte, die Barmer habe ihre gesetzlich vorgeschriebene MindestrÃ¼cklage schon im ersten Quartal 2025 komplett auffÃ¼llen kÃ¶nnen. Das habe mit einer vorsichtigen Kalkulation der BeitrÃ¤ge in den beiden vergangenen Jahren zu tun.Â "Diese vorsichtige Beitragspolitik hilft uns heute sehr", betonte er.Â



Straub geht davon aus, dass andere Krankenkassen den Beitrag Anfang 2026 anheben mÃ¼ssen, um ihre RÃ¼cklagen aufzufÃ¼llen. "In jeder Kassenart wird es zu Beitragssatzsteigerungen kommen." Jeder in der Branche wisse, dass der vom Bundesgesundheitsministerium festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent nicht ausreichen werde. "Wir gehen von 3,1 Prozent oder sogar noch mehr aus", prognostizierte der Chef der zweitgrÃ¶ÃŸten deutschen Krankenkasse.



Der Bundesrat hatte am Freitag ein von Kabinett und Bundestag beschlossenes Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen gestoppt. Die LÃ¤nderkammer schickte das Pflegekompetenzgesetz, an welches das Sparpaket geknÃ¼pft war, in den Vermittlungsausschuss. Das Paket sollte die Ausgaben der gesetzlichen Kassen 2026 um 1,8 Milliarden Euro senken.



Straub nannte das Vorgehen der LÃ¤nder einenÂ "unverantwortlichen und in dieser Form beispiellosen politischen Vorgang". Die Ablehnung des Sparpakets bringe die Krankenkassen in eine schwierige Lage, da sie in diesen Tagen ihre Haushalte fÃ¼r 2026 bei den AufsichtsbehÃ¶rden einreichen mÃ¼ssten. "Kommt kein Kompromiss zustande, droht eine Welle massiver ErhÃ¶hungen der KassenbeitrÃ¤ge, die ihren Beginn Anfang 2026 nehmen wird", warnte der Barmer-Chef.