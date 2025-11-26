Brennpunkte

Drogenkrieg in KÃ¶ln: Bis zu acht Jahren Haft in weiterem Prozess

  • AFP - 26. November 2025, 14:54 Uhr
Bild vergrößern: Drogenkrieg in KÃ¶ln: Bis zu acht Jahren Haft in weiterem Prozess
Justitia
Bild: AFP

In einem Prozess im Zusammenhang mit dem sogenannten KÃ¶lner Drogenkrieg sind zwei weitere Angeklagte zu mehrjÃ¤hrigen GefÃ¤ngnisstrafen verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln verurteilte die Angeklagten zu Freiheitsstrafen von sieben und acht Jahren.

AuslÃ¶ser des Drogenkriegs war der Raub von 350 Kilogramm Marihuana. Danach sollen mehrere gesondert Verfolgte damit beauftragt worden sein, zwei Geiseln zu entfÃ¼hren, um die RÃ¼ckgabe des Marihuanas oder die Zahlung eines siebenstelligen Geldbetrags zu erwirken. Die Geiseln seien dabei misshandelt und mit dem Tod bedroht worden.

AuslÃ¶ser des Drogenkriegs war der Raub von 350 Kilogramm Marihuana. Danach sollen mehrere gesondert Verfolgte damit beauftragt worden sein, zwei Geiseln zu entfÃ¼hren, um die RÃ¼ckgabe des Marihuanas oder die Zahlung eines siebenstelligen Geldbetrags zu erwirken. Die Geiseln seien dabei misshandelt und mit dem Tod bedroht worden.

Die Angeklagten im Alter von 22 und 23 Jahren sollen laut Anklage Mitglieder der Drogenbande sein. Ihnen wurde unter anderem zur Last gelegt, im Juni 2024 zwei groÃŸe Marihuanalieferungen im Umfang von insgesamt rund 1,3 Tonnen entgegengenommen, verwaltet und bewacht zu haben. Von diesem Bestand wurden letztlich die 350 Kilogramm Marihuana geraubt.

Im Zusammenhang mit dem Drogenkrieg begannen bislang sieben Prozesse vor dem KÃ¶lner Landgericht. Es wurden bereits mehrere Urteile mit teils mehrjÃ¤hrigen Freiheitsstrafen verhÃ¤ngt. Zuletzt wurden vor drei Wochen zwei Angeklagte wegen Geiselnahme zu fÃ¼nf und sechseinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt.

