Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarte Studie zu den Ursachen von Kinder- und Jugendgewalt befindet sich weiterhin in der Planungsphase.
"Der Auftrag zur Erstellung einer entsprechenden Studie wird gerade vorbereitet", sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Es gebe auch eine von der Innenministerkonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe, die sich mit den gestiegenen Fallzahlen von Kinder- und JugendkriminalitÃ¤t befasse. Diese sei schon 2023 eingesetzt worden, und um Doppelungen zu vermeiden, wolle man die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe berÃ¼cksichtigen, wenn man jetzt die neue Studie in Auftrag gibt.
Die PlÃ¤ne der Ã¶sterreichischen Regierung, "gefÃ¤ngnisÃ¤hnliche Aufenthalte" fÃ¼r Jugendliche unter 14 Jahren zu ermÃ¶glichen, sieht das Ministerium derweil nicht als Vorbild. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) halte nichts von einer Absenkung der StrafmÃ¼ndigkeit, so der Sprecher. Zudem gebe es bereits MÃ¶glichkeiten, auf Kinder, die Taten begehen, einzuwirken.
Brennpunkte
Justizministerium bereitet Studie zu Kinder- und Jugendgewalt vor
- dts - 26. November 2025, 14:17 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarte Studie zu den Ursachen von Kinder- und Jugendgewalt befindet sich weiterhin in der Planungsphase.
Weitere Meldungen
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die geplanten KÃ¼rzungen am Budget seines Hauses fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe als politisch kurzsichtig kritisiert. Dass dieMehr
Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy, der bereits mehrfach vor Gericht stand, ist zum zweiten Mal rechtskrÃ¤ftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das hÃ¶chsteMehr
Die Ermittlungen gegen einen Polizisten in Baden-WÃ¼rttemberg nach SchÃ¼ssen auf einen Vater, der seine achtjÃ¤hrige Tochter getÃ¶tet haben soll, sind eingestellt worden. DieMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken, wÃ¤hrend Diesel deutlich teurer wurde. Laut einer amMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem umstrittenen VorstoÃŸ des Verbands "Die Familienunternehmer", auch mit Politikern der AfD in Dialog zu treten, fordern die GrÃ¼nen denMehr
Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant die SchlieÃŸung von fÃ¼nf Standorten in Europa - darunter auch im nordrhein-westfÃ¤lischen LÃ¼denscheid. Betroffen sindMehr