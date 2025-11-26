Brennpunkte

Justizministerium bereitet Studie zu Kinder- und Jugendgewalt vor

  26. November 2025, 14:17 Uhr
Bild vergrößern: Justizministerium bereitet Studie zu Kinder- und Jugendgewalt vor
Bundesministerium der Justiz und fÃ¼r Verbraucherschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarte Studie zu den Ursachen von Kinder- und Jugendgewalt befindet sich weiterhin in der Planungsphase.

"Der Auftrag zur Erstellung einer entsprechenden Studie wird gerade vorbereitet", sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Es gebe auch eine von der Innenministerkonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe, die sich mit den gestiegenen Fallzahlen von Kinder- und JugendkriminalitÃ¤t befasse. Diese sei schon 2023 eingesetzt worden, und um Doppelungen zu vermeiden, wolle man die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe berÃ¼cksichtigen, wenn man jetzt die neue Studie in Auftrag gibt.

Die PlÃ¤ne der Ã¶sterreichischen Regierung, "gefÃ¤ngnisÃ¤hnliche Aufenthalte" fÃ¼r Jugendliche unter 14 Jahren zu ermÃ¶glichen, sieht das Ministerium derweil nicht als Vorbild. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) halte nichts von einer Absenkung der StrafmÃ¼ndigkeit, so der Sprecher. Zudem gebe es bereits MÃ¶glichkeiten, auf Kinder, die Taten begehen, einzuwirken.

