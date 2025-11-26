Wirtschaft

Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz

  • AFP - 26. November 2025, 13:50 Uhr
Nach dem Lieferkettengesetz wird voraussichtlich auch das EU-Gesetz gegen Abholzung verschoben und abgeschwÃ¤cht - die dafÃ¼r nÃ¶tige Mehrheit im EU-Parlament kam in beiden FÃ¤llen mit rechter und extremrechter Beteiligung zustande.

Das EU-Gesetz fÃ¼r entwaldungsfreie Lieferketten verbietet den Verkauf von Produkten, deren Anbaugebiete nach 2020 abgeholzt wurden. Neben Kaffee, Kakao und PalmÃ¶l gilt dies auch fÃ¼r Soja, Kautschuk und Rindfleisch. Unternehmen sollen die Einhaltung mit Hilfe von satellitengestÃ¼tzten Ortsdaten in den AnbaulÃ¤ndern sicherstellen und an BrÃ¼ssel berichten.

Das Gesetz wurde 2023 verabschiedet, die Vorschriften greifen aber noch nicht. Wegen viel Kritik war das Inkrafttreten bereits verschoben worden. Etwa befÃ¼rchten Waldbesitzer und Unternehmen der Lebensmittelindustrie einen zu hohen Verwaltungsaufwand. International hagelte es Beschwerden von Handelspartnern der EU, darunter Brasilien und Indonesien, weil die Anforderungen aus BrÃ¼ssel am Ende bei den Bauern vor Ort liegen.

Stichtag fÃ¼r das Inkrafttreten ist aktuell der 30. Dezember dieses Jahres. Eine Mehrheit der EU-Staaten hatte sich in der vergangenen Woche ebenfalls fÃ¼r eine erneute Verschiebung um ein weiteres Jahr ausgesprochen. DarÃ¼ber muss noch mit dem EU-Parlament verhandelt werden - dieses liegt mit seiner Positionierung nun weitgehend auf Linie mit dem Rat der Mitgliedstaaten.

Wie bereits vor zwei Wochen bei einer Abstimmung Ã¼ber das EU-Lieferkettengesetz hatten sich die Fraktionen von Konservativen (EVP), Sozialdemokraten, GrÃ¼nen und Liberalen zuvor allerdings nicht auf einen gemeinsamen Text einigen kÃ¶nnen. FÃ¼r den vorliegenden Entwurf stimmten nun neben der EVP die Fraktionen EKR, PfE und ESN sowie Teile der liberalen Renew-Fraktion.

Die EKR wird neben der Partei der italienischen MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni vor allem von der polnischen PiS dominiert, die PfE vom franzÃ¶sischen Rassemblement National und der Fidesz von Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Der ESN gehÃ¶ren die AfD-Europaabgeordneten an.

Die EVP "hat unsere ausgestreckte Hand fÃ¼r einen Kompromiss der pro-europÃ¤ischen KrÃ¤fte ausgeschlagen", kritisierte die SPD-Abgeordnete Delara Burkhardt. "Die Konservativen verbÃ¼nden sich wieder mit der extremen Rechten", erklÃ¤rte die GrÃ¼nen-Abgeordnete Anna Cavazzini. "Das ist kein Ausrutscher, das ist eine Strategie."

Wie auch die Mitgliedstaaten sprach sich das EU-Parlament neben der Verschiebung auch fÃ¼r eine grundsÃ¤tzlich Ãœberarbeitung der Entwaldungsrichtlinie im kommenden Jahr aus. Dadurch soll das Gesetz weiter "vereinfacht" werden. UmweltschÃ¼tzer befÃ¼rchten ein weitgehende Entkernung der Vorgaben.

Die Bundesregierung gehÃ¶rt auf EU-Ebene zu den Gegnern der Richtlinie. Auch deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde laufen seit Monaten gegen das Gesetz Sturm. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) begrÃ¼ÃŸte nun die Entscheidung des EU-Parlaments. "Nachgelagerte Marktteilnehmer werden vor unnÃ¶tiger BÃ¼rokratie bewahrt", erklÃ¤rte ZDH-Chef Holger Schwannecke. Auch die geplante weitere Vereinfachung sei "notwendig und sinnvoll". "Ein Ende der Zitterpartie um eine praxisgerechte Umsetzung der Verordnung ist Ã¼berfÃ¤llig", erklÃ¤rte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Vereins deutscher Maschinenbau-Anstalten (VDMA), Thilo Brodtmann.

