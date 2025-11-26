Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz

Nach dem Lieferkettengesetz wird voraussichtlich auch das EU-Gesetz gegen Abholzung verschoben und abgeschwÃ¤cht - die dafÃ¼r nÃ¶tige Mehrheit im EU-Parlament kam in beiden FÃ¤llen mit rechter und extremrechter Beteiligung zustande. Eine Mehrheit von 402 zu 250 Abgeordneten in StraÃŸburg votierte am Mittwoch fÃ¼r einen entsprechenden Vorschlag zur Entwaldungsrichtlinie der EuropÃ¤ischen Volkspartei (EVP) um CDU und CSU. Sozialdemokraten, GrÃ¼ne und Linke stimmten dagegen.
Das EU-Gesetz fÃ¼r entwaldungsfreie Lieferketten verbietet den Verkauf von Produkten, deren Anbaugebiete nach 2020 abgeholzt wurden. Neben Kaffee, Kakao und PalmÃ¶l gilt dies auch fÃ¼r Soja, Kautschuk und Rindfleisch. Unternehmen sollen die Einhaltung mit Hilfe von satellitengestÃ¼tzten Ortsdaten in den AnbaulÃ¤ndern sicherstellen und an BrÃ¼ssel berichten.
Das Gesetz wurde 2023 verabschiedet, die Vorschriften greifen aber noch nicht. Wegen viel Kritik war das Inkrafttreten bereits verschoben worden. Etwa befÃ¼rchten Waldbesitzer und Unternehmen der Lebensmittelindustrie einen zu hohen Verwaltungsaufwand. International hagelte es Beschwerden von Handelspartnern der EU, darunter Brasilien und Indonesien, weil die Anforderungen aus BrÃ¼ssel am Ende bei den Bauern vor Ort liegen.
Stichtag fÃ¼r das Inkrafttreten ist aktuell der 30. Dezember dieses Jahres. Eine Mehrheit der EU-Staaten hatte sich in der vergangenen Woche ebenfalls fÃ¼r eine erneute Verschiebung um ein weiteres Jahr ausgesprochen. DarÃ¼ber muss noch mit dem EU-Parlament verhandelt werden - dieses liegt mit seiner Positionierung nun weitgehend auf Linie mit dem Rat der Mitgliedstaaten.
Wie bereits vor zwei Wochen bei einer Abstimmung Ã¼ber das EU-Lieferkettengesetz hatten sich die Fraktionen von Konservativen (EVP), Sozialdemokraten, GrÃ¼nen und Liberalen zuvor allerdings nicht auf einen gemeinsamen Text einigen kÃ¶nnen. FÃ¼r den vorliegenden Entwurf stimmten nun neben der EVP die Fraktionen EKR, PfE und ESN sowie Teile der liberalen Renew-Fraktion.
Die EKR wird neben der Partei der italienischen MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni vor allem von der polnischen PiS dominiert, die PfE vom franzÃ¶sischen Rassemblement National und der Fidesz von Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Der ESN gehÃ¶ren die AfD-Europaabgeordneten an.
Die EVP "hat unsere ausgestreckte Hand fÃ¼r einen Kompromiss der pro-europÃ¤ischen KrÃ¤fte ausgeschlagen", kritisierte die SPD-Abgeordnete Delara Burkhardt. "Die Konservativen verbÃ¼nden sich wieder mit der extremen Rechten", erklÃ¤rte die GrÃ¼nen-Abgeordnete Anna Cavazzini. "Das ist kein Ausrutscher, das ist eine Strategie."
Wie auch die Mitgliedstaaten sprach sich das EU-Parlament neben der Verschiebung auch fÃ¼r eine grundsÃ¤tzlich Ãœberarbeitung der Entwaldungsrichtlinie im kommenden Jahr aus. Dadurch soll das Gesetz weiter "vereinfacht" werden. UmweltschÃ¼tzer befÃ¼rchten ein weitgehende Entkernung der Vorgaben.
Die Bundesregierung gehÃ¶rt auf EU-Ebene zu den Gegnern der Richtlinie. Auch deutsche WirtschaftsverbÃ¤nde laufen seit Monaten gegen das Gesetz Sturm. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) begrÃ¼ÃŸte nun die Entscheidung des EU-Parlaments. "Nachgelagerte Marktteilnehmer werden vor unnÃ¶tiger BÃ¼rokratie bewahrt", erklÃ¤rte ZDH-Chef Holger Schwannecke. Auch die geplante weitere Vereinfachung sei "notwendig und sinnvoll". "Ein Ende der Zitterpartie um eine praxisgerechte Umsetzung der Verordnung ist Ã¼berfÃ¤llig", erklÃ¤rte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Vereins deutscher Maschinenbau-Anstalten (VDMA), Thilo Brodtmann.
Wirtschaft
Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
- AFP - 26. November 2025, 13:50 Uhr
Nach dem Lieferkettengesetz wird voraussichtlich auch das EU-Gesetz gegen Abholzung verschoben und abgeschwÃ¤cht - die dafÃ¼r nÃ¶tige Mehrheit im EU-Parlament kam in beiden FÃ¤llen mit rechter und extremrechter Beteiligung zustande.
Nach dem Lieferkettengesetz wird voraussichtlich auch das EU-Gesetz gegen Abholzung verschoben und abgeschwÃ¤cht - die dafÃ¼r nÃ¶tige Mehrheit im EU-Parlament kam in beiden FÃ¤llen mit rechter und extremrechter Beteiligung zustande. Eine Mehrheit von 402 zu 250 Abgeordneten in StraÃŸburg votierte am Mittwoch fÃ¼r einen entsprechenden Vorschlag zur Entwaldungsrichtlinie der EuropÃ¤ischen Volkspartei (EVP) um CDU und CSU. Sozialdemokraten, GrÃ¼ne und Linke stimmten dagegen.
Weitere Meldungen
FÃ¼r sÃ¼ÃŸe Ãœberraschungen im Adventskalender mÃ¼ssen Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Jahr teils deutlich tiefer in die Tasche greifen. Schokolade war im Oktober mehrMehr
Angesichts eines hÃ¶heren Reiseaufkommens zur Weihnachtszeit will die Deutsche Bahn rund um die Feiertage das Baugeschehen im Schienennetz einschrÃ¤nken. "Wir werden versuchen,Mehr
Bausteine, Puppen und Eisenbahnen sollen in der EuropÃ¤ischen Union in Zukunft weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament beschloss am Dienstag eine NeuauflageMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken, wÃ¤hrend Diesel deutlich teurer wurde. Laut einer amMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem umstrittenen VorstoÃŸ des Verbands "Die Familienunternehmer", auch mit Politikern der AfD in Dialog zu treten, fordern die GrÃ¼nen denMehr
Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant die SchlieÃŸung von fÃ¼nf Standorten in Europa - darunter auch im nordrhein-westfÃ¤lischen LÃ¼denscheid. Betroffen sindMehr