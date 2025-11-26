Platz vor Berliner Abgeordnetenhaus wird nach Margot FriedlÃ¤nder benannt

Margot FriedlÃ¤nder im April kurz vor ihrem Tod

Der bisher namenlose Platz vor dem Abgeordnetenhaus in Berlin wird kÃ¼nftig an die vor etwas mehr als einem halben Jahr verstorbene HolocaustÃ¼berlebende Margot FriedlÃ¤nder erinnern. Offiziell wirksam wird die Benennung zum ersten Todestag FriedlÃ¤nders am 9. Mai 2026, wie AbgeordnetenhausprÃ¤sidentin Cornelia Seibeld (CDU) am Mittwoch bekanntgab. FriedlÃ¤nders Stimme mÃ¼sse "im Ã¶ffentlichen Raum Berlins dauerhaft hÃ¶r- und sichtbar" bleiben. Dazu wolle das Landesparlament mit der Umbenennung beitragen.



FriedlÃ¤nder war eine der bekanntesten und Ã¶ffentlich aktivsten Zeuginnen der NS-Judenverfolgung. Sie starb am 9. Mai im Alter von 103 Jahren in ihrer Geburtsstadt Berlin, in die sie nach mehreren Jahrzehnten in den USA gegen Ende ihres Lebens bewusst zurÃ¼ckgekehrt war. FriedlÃ¤nders gesamte engere Familie, darunter ihre Mutter und ihr Bruder, waren wÃ¤hrend des Holocausts im Vernichtungslager Auschwitz ermordet worden.



Auch FriedlÃ¤nder selbst wurde in einem Konzentrationslager eingesperrt, Ã¼berlebte aber den Krieg. Bis unmittelbar vor ihrem Tod setzte sie sich gegen das Vergessen ein, sie war auch EhrenbÃ¼rgerin der Stadt Berlin.



Der Regierende BÃ¼rgermeister Kai Wegner (CDU) erinnerte am Mittwoch bei der Bekanntgabe der Platzbenennung an FriedlÃ¤nders "unerschÃ¼tterlichen Humanismus". Bei der FlÃ¤che vor dem Abgeordnetenhaus handle es sich um einen "besonderen Ort der Demokratie", fÃ¼gte Wegner hinzu. Dieser werde nun "immer an Margot FriedlÃ¤nder und ihr Lebenswerk erinnern". Dies sei auch ein "klares Zeichen" gegen Antisemitismus und fÃ¼r Menschlichkeit.