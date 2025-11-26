Brennpunkte

Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Sarkozy zum zweiten Mal rechtskrÃ¤ftig verurteilt

  • AFP - 26. November 2025, 14:23 Uhr
Bild vergrößern: Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Sarkozy zum zweiten Mal rechtskrÃ¤ftig verurteilt
Nicolas Sarkozy
Bild: AFP

.

Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy, der bereits mehrfach vor Gericht stand, ist zum zweiten Mal rechtskrÃ¤ftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das hÃ¶chste Berufungsgericht, das Kassationsgericht in Paris, bestÃ¤tigte am Mittwoch die Verurteilung zu einem Jahr Haft wegen des Ãœberziehens seiner Wahlkampfkosten 2012. Ein halbes Jahr davon ist auf BewÃ¤hrung ausgesetzt, ein halbes Jahr kann umgewandelt werden, etwa durch das Tragen einer elektronischen FuÃŸfessel.

Das Kassationsgericht befasst sich nicht mit den VorwÃ¼rfen, sondern prÃ¼ft lediglich, ob es Verfahrensfehler gegeben hat. Sarkozy hatte damals die Obergrenze fÃ¼r Wahlkampfkosten von 22,5 Millionen Euro um knapp das Doppelte Ã¼berschritten.Â Die Eventfirma Bygmalion, die der AffÃ¤re ihren Namen gab, hatte dies durch fiktive Rechnungen an Sarkozys Partei verschleiert.

Sarkozy war im Dezember 2024 bereits wegen versuchter Richterbestechung rechtskrÃ¤ftig zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden, die durch das Tragen einer elektronischen FuÃŸfessel verbÃ¼ÃŸt werden musste. Aus AltersgrÃ¼nden musste er diese nur drei Monate lang tragen.Â 

Im September war der 70-jÃ¤hrige Ex-PrÃ¤sident wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung in der AffÃ¤re um libysche Wahlkampfgelder zu fÃ¼nf Jahren Haft mit sofortiger Vollstreckung verurteilt worden. Nach drei Wochen im GefÃ¤ngnis wurde er Anfang November vorzeitig entlassen. Das Berufungsverfahren in dieser Angelegenheit ist fÃ¼r FrÃ¼hjahr 2026 geplant.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Wadephul kritisiert Haushaltsentwurf fÃ¼r sein Ministerium als
    Wadephul kritisiert Haushaltsentwurf fÃ¼r sein Ministerium als "beklagenswert"

    BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat die geplanten KÃ¼rzungen am Budget seines Hauses fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe als politisch kurzsichtig kritisiert. Dass die

    Mehr
    Justizministerium bereitet Studie zu Kinder- und Jugendgewalt vor
    Justizministerium bereitet Studie zu Kinder- und Jugendgewalt vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarte Studie zu den Ursachen von Kinder- und Jugendgewalt befindet sich weiterhin in der

    Mehr
    TÃ¶tungsdelikt an AchtjÃ¤hriger: Polizeischuss auf Vater gerechtfertigt
    TÃ¶tungsdelikt an AchtjÃ¤hriger: Polizeischuss auf Vater gerechtfertigt

    Die Ermittlungen gegen einen Polizisten in Baden-WÃ¼rttemberg nach SchÃ¼ssen auf einen Vater, der seine achtjÃ¤hrige Tochter getÃ¶tet haben soll, sind eingestellt worden. Die

    Mehr
    Kinder-Sexpuppen: EU stellt Anfrage an OnlinehÃ¤ndler Shein
    Kinder-Sexpuppen: EU stellt Anfrage an OnlinehÃ¤ndler Shein
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Erneute Mehrheit mit Extremrechts: EU-Parlament fÃ¼r Aufschub von Abholzungsgesetz
    Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben
    Shein-Sperre in Frankreich: Gerichtstermin auf Dezember verschoben
    Teure Schokolade: SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    Teure Schokolade: SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    Dobrindt kÃ¼ndigt Einreise von weiteren afghanischen Schutzsuchenden an
    Dobrindt kÃ¼ndigt Einreise von weiteren afghanischen Schutzsuchenden an
    Platz vor Berliner Abgeordnetenhaus wird nach Margot FriedlÃ¤nder benannt
    Platz vor Berliner Abgeordnetenhaus wird nach Margot FriedlÃ¤nder benannt
    Bundesregierung will mehr Deutsche fÃ¼r Karriere in EU
    Bundesregierung will mehr Deutsche fÃ¼r Karriere in EU "begeistern"
    ThÃ¼ringen darf Extremisten von juristischer Ausbildung ausschlieÃŸen
    ThÃ¼ringen darf Extremisten von juristischer Ausbildung ausschlieÃŸen
    Mit Auto in Meisterfeier des FC Liverpool gerast: Angeklagter bekennt sich schuldig
    Mit Auto in Meisterfeier des FC Liverpool gerast: Angeklagter bekennt sich schuldig
    Mann erschieÃŸt in Reutlingen vier Familienmitglieder
    Mann erschieÃŸt in Reutlingen vier Familienmitglieder

    Top Meldungen

    Benzinpreis leicht gesunken - Diesel teurer
    Benzinpreis leicht gesunken - Diesel teurer

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken, wÃ¤hrend Diesel deutlich teurer wurde. Laut einer am

    Mehr
    GrÃ¼ne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf
    GrÃ¼ne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem umstrittenen VorstoÃŸ des Verbands "Die Familienunternehmer", auch mit Politikern der AfD in Dialog zu treten, fordern die GrÃ¼nen den

    Mehr
    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen
    Aluminiumkonzern Norsk Hydro will fÃ¼nf Werke schlieÃŸen - auch LÃ¼denscheid betroffen

    Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant die SchlieÃŸung von fÃ¼nf Standorten in Europa - darunter auch im nordrhein-westfÃ¤lischen LÃ¼denscheid. Betroffen sind

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts