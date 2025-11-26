Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Sarkozy zum zweiten Mal rechtskrÃ¤ftig verurteilt

Nicolas Sarkozy

.

Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy, der bereits mehrfach vor Gericht stand, ist zum zweiten Mal rechtskrÃ¤ftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das hÃ¶chste Berufungsgericht, das Kassationsgericht in Paris, bestÃ¤tigte am Mittwoch die Verurteilung zu einem Jahr Haft wegen des Ãœberziehens seiner Wahlkampfkosten 2012. Ein halbes Jahr davon ist auf BewÃ¤hrung ausgesetzt, ein halbes Jahr kann umgewandelt werden, etwa durch das Tragen einer elektronischen FuÃŸfessel.



Das Kassationsgericht befasst sich nicht mit den VorwÃ¼rfen, sondern prÃ¼ft lediglich, ob es Verfahrensfehler gegeben hat. Sarkozy hatte damals die Obergrenze fÃ¼r Wahlkampfkosten von 22,5 Millionen Euro um knapp das Doppelte Ã¼berschritten.Â Die Eventfirma Bygmalion, die der AffÃ¤re ihren Namen gab, hatte dies durch fiktive Rechnungen an Sarkozys Partei verschleiert.



Sarkozy war im Dezember 2024 bereits wegen versuchter Richterbestechung rechtskrÃ¤ftig zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden, die durch das Tragen einer elektronischen FuÃŸfessel verbÃ¼ÃŸt werden musste. Aus AltersgrÃ¼nden musste er diese nur drei Monate lang tragen.Â



Im September war der 70-jÃ¤hrige Ex-PrÃ¤sident wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung in der AffÃ¤re um libysche Wahlkampfgelder zu fÃ¼nf Jahren Haft mit sofortiger Vollstreckung verurteilt worden. Nach drei Wochen im GefÃ¤ngnis wurde er Anfang November vorzeitig entlassen. Das Berufungsverfahren in dieser Angelegenheit ist fÃ¼r FrÃ¼hjahr 2026 geplant.Â