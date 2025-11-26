Bundesregierung will mehr Deutsche fÃ¼r Karriere in EU "begeistern"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung sieht wegen der UnterreprÃ¤sentation von deutschen Mitarbeitern in EU-Institutionen Handlungsbedarf.
"Die Zahl der Deutschen in EU-Institutionen ist im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten tatsÃ¤chlich nach wie vor zu gering", sagte ein Sprecher des AuswÃ¤rtigen Amtes am Mittwoch in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Daran mÃ¼ssen wir gemeinsam, allen voran mit der EU-Kommission, arbeiten." Die Bundesregierung plane in diesem Zusammenhang weitere MaÃŸnahmen, "um mÃ¶glichst viele Deutsche fÃ¼r eine Karriere in der EU zu begeistern".
Das AuswÃ¤rtige Amt selbst und andere BundesbehÃ¶rden ordneten immer wieder Kollegen zu EU-Institutionen ab. "Man muss allerdings wissen: Es gibt keine festen LÃ¤nderquoten fÃ¼r die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern nur interne Richtwerte, und innerhalb dieser Richtwerte findet eine UnterreprÃ¤sentierung statt", so der Sprecher. Deswegen sei es wichtig fÃ¼r Deutschland, sich dort diesem Richtwert anzunÃ¤hern. "Der liegt bei 13,8 Prozent und er wird in den meisten Personalkategorien nicht erreicht."
Auf Nachfrage nach mÃ¶glichen MaÃŸnahmen ergÃ¤nzte der Ministeriumssprecher, dass es verschiedene Kategorien gebe. "Zum Beispiel den vergleichbaren hÃ¶heren Dienst der EU-Kommission, dort sind circa 1.500 Deutsche beschÃ¤ftigt. Das ist ein Anteil von neun Prozent, fÃ¤llt also zurÃ¼ck gegenÃ¼ber diesen 14 Prozent." Im Management sehe es besser aus. Dort sei man deutlich nÃ¤her an diesem Bereich und bei den Einstiegsbesoldungen sei es etwa die HÃ¤lfte.
Ein Problem sei, dass es seit sechs Jahren kein groÃŸes allgemeines Auswahlverfahren mehr gegeben habe, so der Sprecher weiter. Es habe also schlicht nicht genug MÃ¶glichkeiten gegeben fÃ¼r Deutsche, sich dort zu bewerben. "Wir hoffen, dass es diese MÃ¶glichkeit bald wieder geben wird, und werden natÃ¼rlich im Rahmen unserer MÃ¶glichkeiten dann darauf hinwirken, dass sich mÃ¶glichst viele Deutsche dafÃ¼r auch begeistern kÃ¶nnen und bewerben."
Politik
Bundesregierung will mehr Deutsche für Karriere in EU "begeistern"
26. November 2025
.
