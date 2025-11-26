Brennpunkte

TÃ¶tungsdelikt an AchtjÃ¤hriger: Polizeischuss auf Vater gerechtfertigt

  • AFP - 26. November 2025, 13:44 Uhr
Bild vergrößern: TÃ¶tungsdelikt an AchtjÃ¤hriger: Polizeischuss auf Vater gerechtfertigt
Polizeiauto
Bild: AFP

Die Ermittlungen gegen einen Polizisten in Baden-WÃ¼rttemberg nach SchÃ¼ssen auf einen Vater, der seine Tochter getÃ¶tet haben soll, sind eingestellt worden. Die Schussabgabe sei gerechtfertigt gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Freiburg mit.

Die Ermittlungen gegen einen Polizisten in Baden-WÃ¼rttemberg nach SchÃ¼ssen auf einen Vater, der seine achtjÃ¤hrige Tochter getÃ¶tet haben soll, sind eingestellt worden. Die Schussabgabe durch den Polizeibeamten sei als Nothilfe fÃ¼r das MÃ¤dchen gerechtfertigt gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Freiburg am Mittwoch mit. Der Beamte habe den 58-JÃ¤hrigen auf keine andere Weise an der Tat hindern kÃ¶nnen.

Die Gewalttat hatte sich im Oktober in Bollschweil im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wÃ¤hrend eines laufenden Polizeieinsatzes ereignet.Â Laut frÃ¼heren Ermittlerangaben war der 58-JÃ¤hrige zum Haus seiner geschiedenen Ehefrau gefahren, um die beiden gemeinsamen Kinder fÃ¼r das Wochenende zu sich zu holen.

Der Mann drang dann gegen den Willen seiner Exfrau in das Haus ein, brachte die Tochter in seine Gewalt und sperrte die Mutter sowie den Sohn aus. Als alarmierte Polizeibeamte durch ein Fenster sahen, dass der Mann massive Gewalt gegen seine Tochter anwandte, schoss ein Beamter auf ihn.

Der Mann wurde in den Unterbauch getroffen, konnte sich aber mit der Tochter von dem Fenster zurÃ¼ckziehen. Als PolizeikrÃ¤fte in das Haus eindrangen, fanden sie dort die Tochter leblos vor. Der Vater wurde festgenommen und wegen der Schussverletzung im Krankenhaus behandelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

