Dobrindt kÃ¼ndigt Einreise von weiteren afghanischen Schutzsuchenden an

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Einreise von weiteren in Pakistan festsitzenden Schutzsuchenden aus Afghanistan angekÃ¼ndigt. Es werde in den kommenden Wochen weitere Aufnahmen geben, mÃ¶glicherweise auch in verstÃ¤rkter Form, sagte er nach Angaben der Bundestagsverwaltung am Mittwoch im Innenausschuss des Parlaments. Es gehe um knapp 2000 Menschen aus vier verschiedenen deutschen Aufnahmeverfahren.
Wer von diesen eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage habe sowie das Verfahren und die SicherheitsÃ¼berprÃ¼fung positiv durchlaufe, kÃ¶nne nach Deutschland gebracht werden. Wer keine solche Zusage hat, muss laut Dobrindt davon ausgehen, nicht nach Deutschland kommen zu kÃ¶nnen.
Die Bundesregierung bemÃ¼he sich, die Aufnahmen noch in diesem Jahr abzuarbeiten, sagte der Minister den Angaben zufolge. Aus deutscher Sicht sei aber auch im Januar oder Februar noch die Aufnahme Betroffener mÃ¶glich.
Scharfe Kritik an Dobrindt Ã¤uÃŸerte nach der nichtÃ¶ffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses hingegen die Linke. Der Minister habe "unmissverstÃ¤ndlich klargemacht, dass Afghaninnen und Afghanen mit einer Aufnahmezusage im Rahmen der Menschenrechtsliste und des sogenannten ÃœberbrÃ¼ckungsprogramms nicht aufgenommen werden und keine Zukunft in Deutschland habe", erklÃ¤rte die Linken-Migrationsexpertin Clara BÃ¼nger.
"Dobrindt versteckt sich hinter Paragrafen, anstatt politische Verantwortung fÃ¼r gefÃ¤hrdete Menschen zu Ã¼bernehmen", kritisierte BÃ¼nger weiter. "Diese bÃ¼rokratische KÃ¤lte ist erschÃ¼tternd."
Bei den Schutzsuchenden geht es zum Teil um frÃ¼here OrtskrÃ¤fte der Bundeswehr und weiterer deutscher Institutionen und Organisationen. Andere gelten zum Beispiel wegen ihres Einsatzes fÃ¼r Frauen oder generell fÃ¼r Menschenrechte als besonders gefÃ¤hrdet. Die Betroffenen befinden sich dementsprechend entweder im Bundes-Aufnahmeprogramm, im ÃœberbrÃ¼ckungsprogramm, im OrtskrÃ¤fteverfahren oder stehen auf der sogenannten Menschenrechtsliste fÃ¼r besonders schutzbedÃ¼rftige Menschen.
Die Bundesregierung hatte die Aufnahmeprogramme nach der Eroberung Afghanistans durch die radikalislamischen Taliban im August 2021 gestartet. Damit sollte besonders stark gefÃ¤hrdeten Afghaninnen und Afghanen dauerhaft eine Aufnahme in Deutschland aus humanitÃ¤ren GrÃ¼nden ermÃ¶glicht werden.Â
Union und SPD vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag allerdings, die Aufnahmeprogramme "soweit wie mÃ¶glich" zu beenden. Vor allem die Union sieht die Aufnahme von Afghaninnen und Afghanen kritisch und verweist unter anderem auf Sicherheitsbedenken.
Politik
Dobrindt kündigt Einreise von weiteren afghanischen Schutzsuchenden an
26. November 2025
