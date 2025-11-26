Kinder-Sexpuppen: EU stellt Anfrage an OnlinehÃ¤ndler Shein

Shein-Logo in Paris

Wegen des Verkaufs kinderpornographischer Sexpuppen und illegaler Waffen gerÃ¤t der OnlinehÃ¤ndler Shein nun auch auf EU-Ebene unter Druck: Die EU-Kommission habe bei Shein detaillierte Informationen angefragt, wie die Plattform MinderjÃ¤hrige schÃ¼tzen und den Verkauf illegaler Produkte verhindern will, teilte die BehÃ¶rde am Mittwoch in BrÃ¼ssel mit. Ein Pariser Gerichtstermin, bei dem es um eine Sperre der Plattform fÃ¼r Frankreich gehen soll, wurde unterdessen verschoben.Â



Die EU-Kommission stellte ihre Anfrage im Rahmen des EU-Gesetzes fÃ¼r digitale Dienste (DSA). Eine solche Informationsanfrage kann zu Ermittlungen und sogar Strafzahlungen fÃ¼hren. Die BehÃ¶rde will zudem die EffektivitÃ¤t der von Shein ergriffenen MaÃŸnahmen prÃ¼fen. Es bestehe der Verdacht, dass Sheins GeschÃ¤ftsmodell ein "systemisches Risiko fÃ¼r Verbraucher in der gesamten EuropÃ¤ischen Union" darstellen kÃ¶nne.



Unterdessen verlangt die franzÃ¶sische Regierung eine mindestens drei Monate dauernde Blockade der Online-Plattform fÃ¼r Frankreich. Die fÃ¼r Mittwoch vorgesehene GerichtsanhÃ¶rung dazu wurde auf den 5. Dezember verschoben.Â



Die franzÃ¶sische Regierung will wegen des Angebots kinderpornografischer Sexpuppen und illegaler Waffen auch gegen die chinesische Plattform AliBaba und gegen den OnlinehÃ¤ndler Joom vorgehen. "Es ist ein Kampf, um die Verbraucher zu schÃ¼tzen, aber auch Kinder und Jugendliche", sagte Handelsminister Serge Papin am Mittwoch dem Sender TF 1. Ein Verfahren gegen die beiden HÃ¤ndler solle in den kommenden Tagen eingeleitet werden.Â



Die Regierung hatte Shein bereits Anfang November mit eine Sperrung der Plattform gedroht. AuslÃ¶ser dafÃ¼r war das Ende Oktober Ã¶ffentlich angeprangerte Angebot kinderpornographischer Sexpuppen. Der in China gegrÃ¼ndete OnlinehÃ¤ndler mit Sitz in Singapur kÃ¼ndigte daraufhin an, alle illegalen Produkte aus dem Angebot zu nehmen. Die Regierung sprach von einem ersten Sieg.



Unterdessen laufen die Ermittlungen gegen Shein in Frankreich wegen des Verkaufs kinderpornografischer Produkte weiter. Im Fall einer Verurteilung drohen den Verantwortlichen bis zu sieben Jahre Haft und eine Strafe in HÃ¶he von 100.000 Euro. Fehlende Schranken fÃ¼r MinderjÃ¤hrige und der Verkauf von Waffen kÃ¶nnten ihrerseits je drei Jahre Haft und eine Geldstrafe in HÃ¶he von 75.000 Euro nach sich ziehen.



Eine Gruppe franzÃ¶sischer HandelsverbÃ¤nde und Marken hat Shein zudem wegen unlauterer Konkurrenz verklagt. Shein hatte Anfang November unter heftigen Protesten einen ersten dauerhaften Laden in einem Traditionskaufhaus gegenÃ¼ber dem Pariser Rathaus erÃ¶ffnet.Â



Die Proteste hatten sich an dem Sexpuppen-Skandal entzÃ¼ndet, richteten sich aber auch grundsÃ¤tzlich gegen das Unternehmen. Kritiker werfen Shein vor, den europÃ¤ischen Markt mit Billigkleidung zu Ã¼berschwemmen, die unter Ã¶kologisch und sozial fragwÃ¼rdigen Bedingungen hergestellt und geliefert wird.



Das EU-Parlament rief am Mittwoch zudem dazu auf, E-Commerce-Plattformen bei schwerwiegenden VerstÃ¶ÃŸen gegen EU-Recht schneller zu sperren. "Das vorlÃ¤ufige Sperren von Online-MarktplÃ¤tzen sollte nicht lÃ¤nger als auÃŸergewÃ¶hnliche MaÃŸnahme betrachtet werden, die als letztes Mittel ergriffen wird", heiÃŸt es in einer nicht bindenden EntschlieÃŸung, die in StraÃŸburg verabschiedet wurde.



Das Beispiel von Shein zeige, dass es sich nicht um isolierte VorfÃ¤lle handle, die durch das bloÃŸe Entfernen eines Produkts behoben werden kÃ¶nnten. Die EU-Abgeordneten forderten die Mitgliedstaaten auf, "die Zollkontrollen erheblich zu verstÃ¤rken", um nicht konforme Waren abfangen zu kÃ¶nnen.