Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus

Thermomix-Produktion

Die Drogeriekette Rossmann und der Thermomix-Hersteller Vorwerk aus Wuppertal verlassen wegen fehlender Abgrenzung zur AfD den Verband der Familienunternehmer.

Die Drogeriekette Rossmann und der Thermomix-Hersteller Vorwerk verlassen wegen fehlender Abgrenzung zur AfD den Verband der Familienunternehmer. "Wir unterstÃ¼tzen die Haltung des Verbands 'Die Familienunternehmer' nicht und haben die Mitgliedschaft gekÃ¼ndigt", erklÃ¤rte eine Rossmann-Sprecherin am Mittwoch und bestÃ¤tigte einen Bericht der "Lebensmittelzeitung". Das "Handelsblatt" zitierte aus einer Ã¤hnlichen ErklÃ¤rung von Vorwerk.



"Von den Aussagen des Verbands zum Umgang mit der AfD distanzieren wir uns ausdrÃ¼cklich", erklÃ¤rte das Wuppertaler Familienunternehmen demnach. "Wir haben entschieden, unsere seit lÃ¤ngerer Zeit ruhende Mitgliedschaft nicht wieder aufleben zu lassen und auch formal aus dem Verband auszutreten."



Der Verband der Familienunternehmer hatte zu seinem Parlamentarischen Abend in Berlin im Oktober erstmals auch AfD-Vertreter eingeladen. DafÃ¼r hob der Verband laut VerbandsprÃ¤sidentin Marie-Christine Ostermann ein bis dahin auf Bundesebene geltendes "Kontaktverbot" zu der Partei auf. An der Entscheidung hagelt es seitdem Kritik.



Die Fraktionschefin der GrÃ¼nen im Bundestag, Katharina DrÃ¶ge, lobte die Entscheidung Rossmanns. "Dass Unternehmen wie Rossmann klar Position beziehen und dem Verband der Familienunternehmer den RÃ¼cken kehren, ist ein wichtiges Signal", sagte sie der "Bild"-Zeitung. "Der Verband der Familienunternehmer muss seinen fatalen Kurs korrigierenÂ und den Beschluss zur Zusammenarbeit mit der AfD zurÃ¼cknehmen."



Nach der AnkÃ¼ndigung der Familienunternehmer hatte bereits die Deutsche Bank reagiert und laut "Handelsblatt" einen Vertrag fÃ¼r kÃ¼nftige Veranstaltungen des Verbandes in ihrer Berliner ReprÃ¤sentanz gekÃ¼ndigt. Auch der Unternehmer Harald Christ ist nach eigenen Angaben gegenÃ¼ber dem Portal The Pioneer wegen der Ã–ffnung des Verbandes der Familienunternehmer zur AfD aus selbigem ausgetreten.