Mord aus Neid auf Arbeitskollegen: Lebenslang fÃ¼r Mann in Heilbronn

Justitia

Weil er aus Neid und Wut zwei seiner Arbeitskollegen erschoss, hat das Landgericht Heilbronn einen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. In dem Urteil stellte das Gericht auÃŸerdem die besondere Schwere der Schuld fest.

Weil er aus Neid und Wut zwei seiner Arbeitskollegen erschoss, hat das Landgericht Heilbronn einen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. In dem am Mittwoch verkÃ¼ndeten Urteil stellte das Gericht fÃ¼r den 52-JÃ¤hrigen auÃŸerdem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nahezu ausschlieÃŸt. Mit dem StrafmaÃŸ folgte das Gericht den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage.



Die Tat hatte sich im Januar in Bad Friedrichshall ereignet. Der Mann wollte nach Ãœberzeugung der Staatsanwaltschaft vier seiner Kollegen tÃ¶ten. Er gab dazu dem Urteil zufolge binnen 75 Sekunden insgesamt 23 SchÃ¼sse ab. Die zwei getÃ¶teten Kollegen traf der Mann demnach mit mehreren SchÃ¼ssen. Als sie bereits auf dem Boden lagen, habe er beiden noch mehrfach in den Kopf geschossen.



Einen dritten Kollegen traf der Mann mit mindestens drei SchÃ¼ssen. Dieser Ã¼berlebte, erlitt aber schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen. In der Folge verlor er ein Auge und die Sehkraft auf dem zweiten Auge. Ein vierter Kollege konnte bei Beginn des Angriffs flÃ¼chten und blieb kÃ¶rperlich unverletzt, er leidet laut Gericht aber bis heute unter psychischen BeeintrÃ¤chtigungen.



AuÃŸer wegen Mordes verurteilte das Gericht den Mann auch wegen diverser KÃ¶rperverletzungsdelikte. Anders als Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatte die Verteidigung einen Freispruch oder hilfsweise die Unterbringung in einer Psychiatrie gefordert. Die Verteidigung sah den Tatnachweis als nicht gefÃ¼hrt.