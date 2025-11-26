VerdÃ¤chtiger nach TÃ¶tung von Gerichtsvollzieher im Saarland in Untersuchungshaft

Handschellen eines Polizisten

Einen Tag nach der TÃ¶tung eines Gerichtsvollziehers im Dienst im saarlÃ¤ndischen Bexbach sitzt der TatverdÃ¤chtige in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem Totschlag vorgeworfen, wie die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in SaarbrÃ¼cken mitteilten. Er soll bei einer ZwangsrÃ¤umung in seiner Wohnung am Dienstag mehrfach mit einem Jagdmesser auf den 58 Jahre alten Gerichtsvollzieher eingestochen haben.



Dieser erlag seinen Verletzungen noch am Tatort. Den Ermittlungen zufolge sollte die Mietwohnung des 42 Jahre alten TatverdÃ¤chtigen in Bexbach am Dienstagmorgen zwangsgerÃ¤umt werden. Der Gerichtsvollzieher sei mit drei Menschen aus der Hausverwaltung vor Ort gewesen. Er habe die Wohnung schlieÃŸlich allein betreten.



Daraufhin soll der 42-JÃ¤hrige mit einem Jagdmesser mehrfach auf den Mann eingestochen haben. Wenige Minuten nach der Tat sei er in TatortnÃ¤he widerstandslos festgenommen worden. Neben Totschlag werden ihm Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tÃ¤tlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.



Der 42-JÃ¤hrige rÃ¤umte die VorwÃ¼rfe laut den Ermittlern ein. Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden habe, erklÃ¤rten sie. Unklar sei auch, ob der Mann JÃ¤ger ist.



Vorbestraft ist der Mann nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Bernd Weidig nicht. Dennoch fiel er polizeilich in der Vergangenheit bereits auf. Zwei Verfahren wegen Bedrohung einer Nachbarin seien eingestellt worden. Zudem soll er fÃ¼nf Gramm Amphetamine gekauft haben. In diesem Fall sei ein Verfahren vor dem Amtsgericht SaarbrÃ¼cken anhÃ¤ngig.



Die Tat vom Dienstag habe bei der Staatsanwaltschaft zu BestÃ¼rzung gefÃ¼hrt, sagte Weidig. "Bei aller Sachlichkeit stimmt es uns traurig, dass in unserem Bundesland erneut ein Beamter, der im Dienst des Rechtsstaats stand, angegriffen und getÃ¶tet wurde", fÃ¼gt er mit Blick auf die TÃ¶tung eines Polizisten in VÃ¶lklingen im August hinzu.Â



"Das Leid der AngehÃ¶rigen kÃ¶nnen wir nur erahnen", sagte die saarlÃ¤ndische Justizministerin Petra Berg (SPD). Der Fall markiere eine ZÃ¤sur fÃ¼r die saarlÃ¤ndische Justiz. "Es ist nichts mehr wie vorher", fÃ¼gte sie hinzu.



Die Staatskanzlei ordnete am Mittwoch die Halbmastbeflaggung an allen DienstgebÃ¤uden der Landesregierung an. Ab Donnerstag liegt im Foyer der Staatskanzlei ein Kondolenzbuch aus. MinisterprÃ¤sidentin Anke Rehlinger (SPD) will sich am Mittag als erste dort eintragen.Â