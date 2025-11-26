Wegen Betrugs in MillionenhÃ¶he mit einem angeblichen Luxuspfandleihhaus hat das Landgericht in Hamburg drei MÃ¤nner zu teils langen Haftstrafen verurteilt. Es verhÃ¤ngte am Mittwoch Freiheitsstrafen von drei Jahren und sieben Monaten bis hin zu sieben Jahren und vier Monaten, wie eine Sprecherin mitteilte. Ein vierter Angeklagter wurde in dem Verfahren wegen GeldwÃ¤sche zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf BewÃ¤hrung verurteilt.
Laut Anklageschrift hatten die Beschuldigten diverse Investoren mit falschen Versprechungen Ã¼ber mehrere Jahre hinweg um insgesamt mehr als zehn Millionen Euro betrogen. DafÃ¼r tÃ¤uschten sie den gewinnbringenden Betrieb eines auf LuxusgegenstÃ¤nde spezialisierten Pfandhauses vor, fÃ¼r das sie Kredite einwarben und Anleihen ausgaben. Investoren stellten sie hohe Renditen in Aussicht. Es gab jedoch kein tragfÃ¤higes GeschÃ¤ftsmodell.
Die Urteile ergingen wegen banden- und gewerbsmÃ¤ÃŸigen Betrugs, bei einem Beschuldigten wurden noch weitere Amtsgerichtsurteile einbezogen. Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von unrechtmÃ¤ÃŸig erworbenem VermÃ¶gen von insgesamt fast 16 Millionen Euro bei den vier Beschuldigten an.
Brennpunkte
Millionenbetrug mit Luxuspfandhaus: Landgericht Hamburg verhÃ¤ngt Haftstrafen
- AFP - 26. November 2025, 15:53 Uhr
Wegen Millionenbetrugs mit einem angeblichen Luxuspfandleihhaus hat das Landgericht in Hamburg mehrere MÃ¤nner zu Haftstrafen verurteilt. Sie tÃ¤uschten Investoren mit falschen Versprechungen.
