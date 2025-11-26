Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.
Der "Rheinischen Post" (Mittwoch) sagte Borchardt: "Wenn zwei Drittel der BevÃ¶lkerung regelmÃ¤ÃŸig Stress erleben, entstehen nicht nur individuelle Belastungen, sondern auch erhebliche gesamtgesellschaftliche Kosten. Chronischer Stress fÃ¼hrt zu mehr Krankheitstagen, geringerer ProduktivitÃ¤t und hÃ¶heren Ausgaben im Gesundheitswesen. Das macht das Thema zu einer klaren wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Aufgabe."
Borchardt sagte, dass es aus ihrer Sicht zwei Dinge fÃ¼r eine nachhaltige Entlastung brauche. "Erstens eine konsequente PrÃ¤ventionsstrategie in Betrieben, die psychische Gesundheit systematisch stÃ¤rkt. Zweitens einen smarteren Einsatz digitaler Technologien, der Prozesse vereinfacht statt verkompliziert", sagte die CDU-Politikerin.
Aus einer Befragung der Techniker Krankenkasse von diesem Mittwoch geht hervor, dass rund drei von fÃ¼nf Erwachsenen in Deutschland das Leben heute stressiger als noch vor einigen Jahren empfinden.
Wirtschaft
CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress
- dts - 26. November 2025, 15:27 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffenMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken, wÃ¤hrend Diesel deutlich teurer wurde. Laut einer amMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem umstrittenen VorstoÃŸ des Verbands "Die Familienunternehmer", auch mit Politikern der AfD in Dialog zu treten, fordern die GrÃ¼nen denMehr
Top Meldungen
Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro plant die SchlieÃŸung von fÃ¼nf Standorten in Europa - darunter auch im nordrhein-westfÃ¤lischen LÃ¼denscheid. Betroffen sindMehr
Der FachkrÃ¤ftemangel in sogenannten MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ist im Zuge der wirtschaftlichen AbkÃ¼hlung deutlich zurÃ¼ckgegangen.Mehr
Angesichts derÂ schwachen Konjunktur in Deutschland macht sich in den Unternehmen laut einer Ifo-Umfrage zunehmend ZurÃ¼ckhaltung bei der Personalplanung breit. DasMehr