CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.



Der "Rheinischen Post" (Mittwoch) sagte Borchardt: "Wenn zwei Drittel der BevÃ¶lkerung regelmÃ¤ÃŸig Stress erleben, entstehen nicht nur individuelle Belastungen, sondern auch erhebliche gesamtgesellschaftliche Kosten. Chronischer Stress fÃ¼hrt zu mehr Krankheitstagen, geringerer ProduktivitÃ¤t und hÃ¶heren Ausgaben im Gesundheitswesen. Das macht das Thema zu einer klaren wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Aufgabe."



Borchardt sagte, dass es aus ihrer Sicht zwei Dinge fÃ¼r eine nachhaltige Entlastung brauche. "Erstens eine konsequente PrÃ¤ventionsstrategie in Betrieben, die psychische Gesundheit systematisch stÃ¤rkt. Zweitens einen smarteren Einsatz digitaler Technologien, der Prozesse vereinfacht statt verkompliziert", sagte die CDU-Politikerin.



Aus einer Befragung der Techniker Krankenkasse von diesem Mittwoch geht hervor, dass rund drei von fÃ¼nf Erwachsenen in Deutschland das Leben heute stressiger als noch vor einigen Jahren empfinden.

