Beide in Washington niedergeschossenen Nationalgardisten tot

Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die beiden Nationalgardisten, die am Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington niedergeschossen wurden, sind beide tot. Das teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates West Virginia, Patrick Morrisey, mit. Die beiden Mitglieder der Nationalgarde stammten dem Vernehmen nach aus seinem Bundesstaat.



Einer der Gardisten soll noch am Tatort fÃ¼r tot erklÃ¤rt worden sein, der andere wurde zunÃ¤chst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, so Morrisey.



"Diese tapferen West-Virginier haben im Dienst fÃ¼r ihr Land ihr Leben verloren", schrieb Morrisey in einem Beitrag auf X/Twitter. "Wir stehen in stÃ¤ndigem Kontakt mit den BundesbehÃ¶rden, wÃ¤hrend die Ermittlungen andauern."



"Unser gesamter Bundesstaat trauert mit ihren Familien, ihren AngehÃ¶rigen und der gesamten Nationalgarde", fuhr er fort. "West Virginia wird ihren Dienst und ihr Opfer niemals vergessen, und wir werden die Verantwortlichen fÃ¼r diese schreckliche Tat zur Rechenschaft ziehen."



Der Vorfall soll sich in der NÃ¤he des WeiÃŸen Hauses an der Farragut Metro Station ereignet haben. Das WeiÃŸe Haus hatte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen erhÃ¶ht. Der TodesschÃ¼tze soll festgenommen worden und ebenfalls schwer verletzt sein.

