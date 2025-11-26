Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die beiden Nationalgardisten, die am Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington niedergeschossen wurden, sind beide tot. Das teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates West Virginia, Patrick Morrisey, mit. Die beiden Mitglieder der Nationalgarde stammten dem Vernehmen nach aus seinem Bundesstaat.
Einer der Gardisten soll noch am Tatort fÃ¼r tot erklÃ¤rt worden sein, der andere wurde zunÃ¤chst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, so Morrisey.
"Diese tapferen West-Virginier haben im Dienst fÃ¼r ihr Land ihr Leben verloren", schrieb Morrisey in einem Beitrag auf X/Twitter. "Wir stehen in stÃ¤ndigem Kontakt mit den BundesbehÃ¶rden, wÃ¤hrend die Ermittlungen andauern."
"Unser gesamter Bundesstaat trauert mit ihren Familien, ihren AngehÃ¶rigen und der gesamten Nationalgarde", fuhr er fort. "West Virginia wird ihren Dienst und ihr Opfer niemals vergessen, und wir werden die Verantwortlichen fÃ¼r diese schreckliche Tat zur Rechenschaft ziehen."
Der Vorfall soll sich in der NÃ¤he des WeiÃŸen Hauses an der Farragut Metro Station ereignet haben. Das WeiÃŸe Haus hatte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen erhÃ¶ht. Der TodesschÃ¼tze soll festgenommen worden und ebenfalls schwer verletzt sein.
Brennpunkte
Beide in Washington niedergeschossenen Nationalgardisten tot
- dts - 26. November 2025, 22:13 Uhr
.
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die beiden Nationalgardisten, die am Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington niedergeschossen wurden, sind beide tot. Das teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates West Virginia, Patrick Morrisey, mit. Die beiden Mitglieder der Nationalgarde stammten dem Vernehmen nach aus seinem Bundesstaat.
Weitere Meldungen
In Peru ist der frÃ¼here PrÃ¤sident MartÃn Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht sprach Vizcarra am Mittwoch fÃ¼r schuldig, wÃ¤hrendMehr
Ein Bewaffneter hat im Zentrum der US-Hauptstadt Washington zwei Soldaten der Nationalgarde angeschossen. Der Chef der Bundespolizei FBI, Kash Patel, sagte am Mittwoch, sie seienMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - In der US-Hauptstadt Washington sind am Mittwoch zwei Nationalgardisten angeschossen worden. "Das Tier, das die beiden NationalgardistenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena HubertzMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.Mehr