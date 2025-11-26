Politik

Trump: SÃ¼dafrika zu G20-Gipfel in Miami im nÃ¤chsten Jahr nicht eingeladen

  • AFP - 26. November 2025, 21:47 Uhr
Bild vergrößern: Trump: SÃ¼dafrika zu G20-Gipfel in Miami im nÃ¤chsten Jahr nicht eingeladen
Trump an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One
Bild: AFP

Die USA werden SÃ¼dafrika laut US-PrÃ¤sident Trump nicht zu dem G20-Gipfel in Miami im nÃ¤chsten Jahr einladen. Trump begrÃ¼ndete die Entscheidung mit angeblichen 'entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen' gegen weiÃŸe SÃ¼dafrikaner.

Die USA werden SÃ¼dafrika nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump nicht zu dem G20-Gipfel in Miami im US-Bundesstaat Florida im nÃ¤chsten Jahr einladen. Trump begrÃ¼ndete die Entscheidung am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social mit angeblichen "entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen" gegen weiÃŸe SÃ¼dafrikaner. Zu dem G20-Gipfel in Johannesburg in SÃ¼dafrika am vergangenen Wochenende hatte Washington keine Regierungsvertreter entsandt.

Trump hatte die Teilnahme der USA an dem Gipfeltreffen in SÃ¼dafrika Anfang des Monats abgesagt. Er begrÃ¼ndete den Schritt mit angeblichen Menschenrechtsverletzungen in dem Land. Trump hatte dem frÃ¼heren Apartheid-Staat einen "Genozid" an WeiÃŸen vorgeworfen, SÃ¼dafrikas Regierung weist dies zurÃ¼ck. SÃ¼dafrikas PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa hat sich bislang geweigert, die G20-PrÃ¤sidentschaft formell an das nÃ¤chste Gastgeberland - die USA - zu Ã¼bergeben, anders als Ã¼blich.

Die G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder besteht aus 19 Staaten sowie der EU und der Afrikanischen Union. Ihre Mitglieder machen 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus.

