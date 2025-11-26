Perus Ex-PrÃ¤sident Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt

In Peru ist der frÃ¼here PrÃ¤sident MartÃn Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht sprach Vizcarra am Mittwoch fÃ¼r schuldig, wÃ¤hrend seiner Amtszeit als Gouverneur der sÃ¼dperuanischen Region Moquega Schmiergeld in sechsstelliger HÃ¶he von Bauunternehmen im Gegenzug fÃ¼r Ã¶ffentliche AuftrÃ¤ge entgegengenommen zu haben.Â
Vizcarra war von 2018 bis 2020 peruanischer PrÃ¤sident. Er war unter anderem mit dem Versprechen angetreten, gegen Korruption vorzugehen. Neben der Haftstrafe verhÃ¤ngte das Gericht gegen den 62-jÃ¤hrigen Vizcarra auch eine neunjÃ¤hrige Ã„mtersperre.Â
Der linksgerichtete Politiker warf dem Gericht seinerseits im Onlinedienst X vor, ihn verurteilt zu haben, weil er gegen den "mafiÃ¶sen Pakt" im Land vorgegangen sei. "Das ist keine Gerechtigkeit, das ist Rache", fÃ¼gte er an.
Vizcarra war zunÃ¤chst von 2016 bis 2018 VizeprÃ¤sident unter Staatschef Pedro Pablo Kuczynski gewesen. Nach dessen RÃ¼cktritt im Zuge des gigantischen Schmiergeldskandals um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht wurde Vizcarra dann Perus PrÃ¤sident.Â
Der zu dieser Zeit Ã¤uÃŸerst beliebte Vizcarra lÃ¶ste 2019 das Parlament auf und rief Neuwahlen aus. Das neu gewÃ¤hlte Parlament enthob ihn daraufhin im November 2020 seines Amtes. Daraufhin kam es zu Protesten, gegen die SicherheitskrÃ¤fte mit Gewalt vorgingen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.
Brennpunkte
26. November 2025
