Brennpunkte

Perus Ex-PrÃ¤sident Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt

  • AFP - 26. November 2025, 22:30 Uhr
Bild vergrößern: Perus Ex-PrÃ¤sident Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt
Ex-PrÃ¤sident Vizcarra vor dem Gericht
Bild: AFP

In Peru ist der frÃ¼here PrÃ¤sident MartÃ­n Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haftstrafe verurteilt worden. Ein Strafgericht sprach Vizcarra am Mittwoch fÃ¼r schuldig. Gegen ihn wurde zudem eine neunjÃ¤hrige Ã„mtersperre verhÃ¤ngt.

In Peru ist der frÃ¼here PrÃ¤sident MartÃ­n Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht sprach Vizcarra am Mittwoch fÃ¼r schuldig, wÃ¤hrend seiner Amtszeit als Gouverneur der sÃ¼dperuanischen Region Moquega Schmiergeld in sechsstelliger HÃ¶he von Bauunternehmen im Gegenzug fÃ¼r Ã¶ffentliche AuftrÃ¤ge entgegengenommen zu haben.Â 

Vizcarra war von 2018 bis 2020 peruanischer PrÃ¤sident. Er war unter anderem mit dem Versprechen angetreten, gegen Korruption vorzugehen. Neben der Haftstrafe verhÃ¤ngte das Gericht gegen den 62-jÃ¤hrigen Vizcarra auch eine neunjÃ¤hrige Ã„mtersperre.Â 

Der linksgerichtete Politiker warf dem Gericht seinerseits im Onlinedienst X vor, ihn verurteilt zu haben, weil er gegen den "mafiÃ¶sen Pakt" im Land vorgegangen sei. "Das ist keine Gerechtigkeit, das ist Rache", fÃ¼gte er an.

Vizcarra war zunÃ¤chst von 2016 bis 2018 VizeprÃ¤sident unter Staatschef Pedro Pablo Kuczynski gewesen. Nach dessen RÃ¼cktritt im Zuge des gigantischen Schmiergeldskandals um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht wurde Vizcarra dann Perus PrÃ¤sident.Â 

Der zu dieser Zeit Ã¤uÃŸerst beliebte Vizcarra lÃ¶ste 2019 das Parlament auf und rief Neuwahlen aus. Das neu gewÃ¤hlte Parlament enthob ihn daraufhin im November 2020 seines Amtes. Daraufhin kam es zu Protesten, gegen die SicherheitskrÃ¤fte mit Gewalt vorgingen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SchÃ¼sse in Washington: Zwei Nationalgardisten laut FBI nur schwer verletzt
    SchÃ¼sse in Washington: Zwei Nationalgardisten laut FBI nur schwer verletzt

    Ein Bewaffneter hat im Zentrum der US-Hauptstadt Washington zwei Soldaten der Nationalgarde angeschossen. Der Chef der Bundespolizei FBI, Kash Patel, sagte am Mittwoch, sie seien

    Mehr
    Beide in Washington niedergeschossenen Nationalgardisten tot
    Beide in Washington niedergeschossenen Nationalgardisten tot

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die beiden Nationalgardisten, die am Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington niedergeschossen wurden, sind beide tot. Das teilte der

    Mehr
    SchÃ¼ssel auf zwei Nationalgardisten in Washington
    SchÃ¼ssel auf zwei Nationalgardisten in Washington

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - In der US-Hauptstadt Washington sind am Mittwoch zwei Nationalgardisten angeschossen worden. "Das Tier, das die beiden Nationalgardisten

    Mehr
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Champions League: Frankfurt und Bayern kassieren bittere Pleiten
    Champions League: Frankfurt und Bayern kassieren bittere Pleiten
    Trump: SÃ¼dafrika zu G20-Gipfel in Miami im nÃ¤chsten Jahr nicht eingeladen
    Trump: SÃ¼dafrika zu G20-Gipfel in Miami im nÃ¤chsten Jahr nicht eingeladen
    Trump: Zwei Soldaten durch SchÃ¼sse nahe WeiÃŸem Haus schwer verletzt
    Trump: Zwei Soldaten durch SchÃ¼sse nahe WeiÃŸem Haus schwer verletzt
    "Verbrechen": Steinmeier bekennt sich zu deutscher "Schuld" bei Guernica-Angriff
    Ãœber 30 Tote bei GroÃŸbrand in Hongkong - Viele Vermisste
    Ãœber 30 Tote bei GroÃŸbrand in Hongkong - Viele Vermisste
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

    Top Meldungen

    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffen

    Mehr
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress
    CDU warnt vor wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt (CDU), hat vor den wirtschaftlichen Folgen von zu viel Stress gewarnt.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts