Ein Unbekannter hat in der US-Hauptstadt Washington unweit des WeiÃŸen Hauses SchÃ¼sse abgegeben. US-PrÃ¤sident Donald Trump schrieb am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social, der SchÃ¼tze habe zwei Soldaten der Nationalgarde "schwer verletzt", sie wÃ¼rden nun in KrankenhÃ¤usern behandelt. Nach Polizeiangaben wurde ein VerdÃ¤chtiger festgenommen. Trump schrieb, der mutmaÃŸliche TÃ¤ter sei ebenfalls schwer verletzt und werde einen "sehr hohen Preis zahlen".
Trump hielt sich wÃ¤hrend des Vorfalls in Florida auf und wurde laut seiner Sprecherin Karoline Leavitt Ã¼ber die "tragische Situation" informiert. Der Schusswaffenvorfall ereignete sich nach Polizeiangaben einige StraÃŸen vom WeiÃŸen Haus entfernt. Trump hatte im August Soldaten der Nationalgarde nach Washington beordert, um in der Hauptstadt fÃ¼r mehr Sicherheit zu sorgen. Zudem stellte er die Ã¶rtliche Polizei unter die Kontrolle seiner Regierung.
Trump: Zwei Soldaten durch SchÃ¼sse nahe WeiÃŸem Haus schwer verletzt
- AFP - 26. November 2025, 21:42 Uhr
