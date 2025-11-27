Brennpunkte

Gewerkschaft der Polizei warnt vor zu wenig Polizisten an Silvester

  • dts - 27. November 2025
Bild vergrößern: Gewerkschaft der Polizei warnt vor zu wenig Polizisten an Silvester
Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt vor zu wenig Polizisten an Silvester.

Der Vorsitzende der GdP, Jochen Kopelke, sagte der "Rheinischen Post" (Donnerstag): "Die PolizeibehÃ¶rden planen schon jetzt die Einsatzlagen und EinsatzkrÃ¤fte vor und sie verzweifeln, weil es nicht genug KrÃ¤fte gibt."

Kopelke forderte daher die Ausweitung von BÃ¶llerverboten und Schutzzonen. "Mehrfach-StraftÃ¤ter der letzten Jahre mÃ¼ssen Meldeauflagen oder Platzverweise bekommen." Auch mÃ¼ssten "Kioske und Shisha-Bars konsequent vor Silvester kontrolliert werden, damit der illegale Verkauf von Schreckschusswaffen unterbunden wird", so der Gewerkschafter. "Nachts mÃ¼ssen Richterinnen und Richter nicht zu Hause, sondern in den Arrest- und Gewahrsamsbereichen arbeiten."

Die BehÃ¶rden wÃ¼rden bereits besondere Vorsorge treffen, weil in den letzten Jahren das AusmaÃŸ an SprengkÃ¶rpern und die Masse an gefÃ¤hrlichen GegenstÃ¤nden deutlich zugenommen habe. Der GDP-Chef sagte weiter: "Schreckschusswaffen, Gruppengewalt, geplante Hinterhalte - sowas erwartet uns. Und es frustriert an Silvester, nachts alleine in der Blaulichtwelt zu stehen." Die in der kommenden Woche tagende Innenministerkonferenz mÃ¼sse daher konkrete Signale fÃ¼r einen besseren Schutz der Polizeibeamten an Silvester senden, so der GdP-Chef.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Perus Ex-PrÃ¤sident Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt
    Perus Ex-PrÃ¤sident Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt

    In Peru ist der frÃ¼here PrÃ¤sident MartÃ­n Vizcarra wegen Korruption zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht sprach Vizcarra am Mittwoch fÃ¼r schuldig, wÃ¤hrend

    Mehr
    SchÃ¼sse in Washington: Zwei Nationalgardisten laut FBI schwer verletzt
    SchÃ¼sse in Washington: Zwei Nationalgardisten laut FBI schwer verletzt

    Ein neuer Fall von Schusswaffengewalt erschÃ¼ttert die USA: Ein Bewaffneter verletzte am Mittwoch im Zentrum der Hauptstadt Washington zwei Soldaten der Nationalgarde schwer. Nach

    Mehr
    Beide in Washington niedergeschossenen Nationalgardisten tot
    Beide in Washington niedergeschossenen Nationalgardisten tot

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die beiden Nationalgardisten, die am Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington niedergeschossen wurden, sind beide tot. Das teilte der

    Mehr
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Suppenfabrikant Campbell's: HÃ¼hnerfleisch nicht aus dem 3D-Drucker
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Rossmann und Vorwerk treten wegen AfD-Debatte aus Familienunternehmerverband aus
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Kinder-Sexpuppen: OnlinehÃ¤ndler Shein auch im Fokus der EU-BehÃ¶rden
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Neubaur warnt Wirtschaft vor AnnÃ¤herung an AfD
    Champions League: Frankfurt und Bayern kassieren bittere Pleiten
    Champions League: Frankfurt und Bayern kassieren bittere Pleiten
    SchÃ¼ssel auf zwei Nationalgardisten in Washington
    SchÃ¼ssel auf zwei Nationalgardisten in Washington
    Trump: SÃ¼dafrika zu G20-Gipfel in Miami im nÃ¤chsten Jahr nicht eingeladen
    Trump: SÃ¼dafrika zu G20-Gipfel in Miami im nÃ¤chsten Jahr nicht eingeladen
    Trump: Zwei Soldaten durch SchÃ¼sse nahe WeiÃŸem Haus schwer verletzt
    Trump: Zwei Soldaten durch SchÃ¼sse nahe WeiÃŸem Haus schwer verletzt
    Steinmeier bekennt sich zu deutscher
    Steinmeier bekennt sich zu deutscher "Schuld" bei Angriff auf Guernica

    Top Meldungen

    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen
    SÃ¶der will E-Auto-FÃ¶rderung auf Hybrid-Autos ausdehnen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Union und SPD wollen im Koalitionsausschuss am Donnerstag auch Ã¼ber das weitere Vorgehen beim Verbrenner-Aus beraten. Bayerns MinisterprÃ¤sident

    Mehr
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen
    Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz

    Mehr
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke
    BÃ¼rgergeld: GrÃ¼ne kritisieren VerschÃ¤rfungen fÃ¼r psychisch Kranke

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen warnen vor der schwarz-roten BÃ¼rgergeldreform der Bundesregierung. "Die geplanten VerschÃ¤rfungen der Grundsicherung treffen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts