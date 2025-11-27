Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt vor zu wenig Polizisten an Silvester.
Der Vorsitzende der GdP, Jochen Kopelke, sagte der "Rheinischen Post" (Donnerstag): "Die PolizeibehÃ¶rden planen schon jetzt die Einsatzlagen und EinsatzkrÃ¤fte vor und sie verzweifeln, weil es nicht genug KrÃ¤fte gibt."
Kopelke forderte daher die Ausweitung von BÃ¶llerverboten und Schutzzonen. "Mehrfach-StraftÃ¤ter der letzten Jahre mÃ¼ssen Meldeauflagen oder Platzverweise bekommen." Auch mÃ¼ssten "Kioske und Shisha-Bars konsequent vor Silvester kontrolliert werden, damit der illegale Verkauf von Schreckschusswaffen unterbunden wird", so der Gewerkschafter. "Nachts mÃ¼ssen Richterinnen und Richter nicht zu Hause, sondern in den Arrest- und Gewahrsamsbereichen arbeiten."
Die BehÃ¶rden wÃ¼rden bereits besondere Vorsorge treffen, weil in den letzten Jahren das AusmaÃŸ an SprengkÃ¶rpern und die Masse an gefÃ¤hrlichen GegenstÃ¤nden deutlich zugenommen habe. Der GDP-Chef sagte weiter: "Schreckschusswaffen, Gruppengewalt, geplante Hinterhalte - sowas erwartet uns. Und es frustriert an Silvester, nachts alleine in der Blaulichtwelt zu stehen." Die in der kommenden Woche tagende Innenministerkonferenz mÃ¼sse daher konkrete Signale fÃ¼r einen besseren Schutz der Polizeibeamten an Silvester senden, so der GdP-Chef.
Gewerkschaft der Polizei warnt vor zu wenig Polizisten an Silvester
