Hubertz hofft auf neue Impulse fÃ¼r Wohnungsbau durch SondervermÃ¶gen

Verena Hubertz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem im vergangenen Jahr in Deutschland nur gut 250.000 Wohnungen fertiggestellt worden sind, hat sich Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) fÃ¼r das laufende Jahr skeptisch geÃ¤uÃŸert. "Wir rechnen mit einem schlechteren Ergebnis", sagte Hubertz dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). "Wir tun gerade, was wir kÃ¶nnen, wenngleich der Zauberstab nÃ¤chstes Jahr noch keine rosa-rote Welt zeichnen wird."



Hubertz kÃ¼ndigte an, 800 Millionen Euro aus dem SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und Klimaschutz dafÃ¼r einzusetzen, dass geplante, aber noch nicht begonnene Projekte schnell realisiert werden. "Wir gehen mit einem spÃ¼rbaren Impuls rein", sagte die SPD-Politikerin. Das Programm soll demnach am 16. Dezember starten. Den Zinssatz wird die KfW kurz vorher bekannt geben. "Bauwirtschaft und Privatleute haben die PlÃ¤ne in den Schubladen", erklÃ¤rte die Ministerin. "Nun kÃ¶nnen sie ihre Bauvorhaben angehen."



Laut Hubertz sind derzeit rund 760.000 Wohnungen bundesweit im BauÃ¼berhang. Die 800 Millionen Euro sollen fÃ¼r Wohnungen in "einer hohen fÃ¼nfstelligen Zahl" reichen. DafÃ¼r werde wieder der Effizienzhausstandard 55 (EH 55) gefÃ¶rdert, der zuletzt nicht mehr fÃ¶rderfÃ¤hig gewesen sei. Allerdings mÃ¼sse die WÃ¤rme in den Neubauten zu hundert Prozent mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. "Wer eine Baugenehmigung hat, kann bis zu 100.000 Euro pro Haus oder Wohnung an zinsverbilligten Krediten beantragen, solange der FÃ¶rdertopf gefÃ¼llt ist", erklÃ¤rte Hubertz.



Eine Baugenehmigung kÃ¶nne auch jetzt noch beantragt werden. Kommunen kÃ¶nnten einen Zuschuss von fÃ¼nf Prozent erhalten. Hubertz stellte klar: "Das Geld geht nach dem Windhundprinzip weg. Wer schnell einen Antrag stellt, kommt zum Zuge." Sie kÃ¶nne nicht prognostizieren, wie lange die Mittel reichten. "Es ist klar, dass das Programm zeitlich befristet ist", sagte Hubertz dem "Handelsblatt".

