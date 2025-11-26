Trump bekrÃ¤ftigt Optimismus zu Ukraine-Abkommen - EuropÃ¤er pochen auf Mitsprache

US-PrÃ¤sident Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump und hochrangige russische Vertreter haben sich positiv zu denÂ aktuellen BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges geÃ¤uÃŸert. Russland bestÃ¤tigte ein zuvor von Trump angekÃ¼ndigtes Treffen seines Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Moskau. Kremlberater Juri Uschakow nannte Teile des US-Plans "positiv", Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Verhandlungen als "ernsthaft". EuropÃ¤ische Spitzenpolitiker beharrten unterdessen auf ein Mitspracherecht der EuropÃ¤er.



Zum Stand der GesprÃ¤che schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social, es verblieben "nur noch wenige strittige Punkte". Zu Witkoffs bevorstehendem Besuch in Moskau erklÃ¤rte Trump, mÃ¶glicherweise werde sein Schwiegersohn und Berater Jared Kushner den US-Sonderberater begleiten. Trump kÃ¼ndigte zudem GesprÃ¤che von US-VerteidigungsstaatssekretÃ¤r Dan Driscoll mit der ukrainischen Seite an.Â



Der russische PrÃ¤sidentenberater Uschakow bestÃ¤tigteÂ unterdessen im Staatsfernsehen den geplanten Besuchs Witkoffs fÃ¼r kommende Woche, hierÃ¼ber sei eine "vorlÃ¤ufige Vereinbarung" getroffen worden. Zum Inhalt des US-Plans sagte Uschakow, einige Aspekte kÃ¶nnten "als positiv angesehen werden, viele erfordern jedoch spezielle Diskussionen unter Experten". In Russland seien "ernsthafte Diskussionen" Ã¼ber das Dokument erforderlich. Moskau habe den Plan bislang mit "niemandem im Detail" besprochen.



SpÃ¤ter sagte Kremlsprecher Peskow einem Journalisten des Staatsfernsehens, der "Prozess" zur Beendigung des Ukraine-Krieges sei "im Gange" und "ernsthaft". "Derzeit gibt es wahrscheinlich nichts Wichtigeres als das", fÃ¼gte er an. Zugleich warnte Peskow davor, dass "viele Menschen" versuchen wÃ¼rden, die GesprÃ¤che "zu vereiteln". Â



Auf europÃ¤ischer Seite beharrten mehrere Spitzenpolitiker auf einer Einbeziehung in die Verhandlungen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte bei der Generaldebatte im Bundestag, Ã¼ber "europÃ¤ische Angelegenheiten" kÃ¶nne "nur im Einvernehmen mit Europa entschieden werden". Ein lediglich "zwischen GroÃŸmÃ¤chten verhandeltes Abkommen" werde keine Grundlage fÃ¼r einen echten, tragfÃ¤higen Frieden in der Ukraine sein.



EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen sagte im EU-Parlament, es sei die "Pflicht" der EuropÃ¤er, sich "mit allen Anstrengungen zu befassen, die zu einem gerechten und dauerhaften Frieden fÃ¼hren kÃ¶nnen". Den US-Plan bezeichnete sie als "Startpunkt" fÃ¼r ein Ende des Krieges und bekrÃ¤ftigte, dass Europa die Ukraine "auf jedem Schritt" begleiten werde.Â



Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas forderte indes "mehr Tempo" bei der UnterstÃ¼tzung der Ukraine sowie bei der Verwendung von in Europa eingefrorenen russischen VermÃ¶genswerten.



Kremlberater Uschakow kritisierte die BemÃ¼hungen der EuropÃ¤er um eine Beteiligung an den GesprÃ¤chen. "Die Einmischung der EuropÃ¤er in all diese Angelegenheiten ist meiner Meinung nach vÃ¶llig unnÃ¶tig", sagte er im Staatsfernsehen.



Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer Staaten, darunter Deutschland, hatten am Sonntag in Genf Verhandlungen Ã¼ber einen am 21. November von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges gefÃ¼hrt. Der Plan wurde in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung weithin als fÃ¼r Moskau vorteilhaft eingestuft. Er verlangte von der Ukraine unter anderem schmerzliche territoriale ZugestÃ¤ndnisse und die Zusage, nicht der Nato beizutreten.



Der US-Plan wurde auf Druck der Ukraine und ihrer europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten mittlerweile durch einen Vorschlag ersetzt, der die Interessen der Ukraine stÃ¤rker berÃ¼cksichtigt.Â Die Ukraine erklÃ¤rte spÃ¤ter, sie habe eine "Einigung" mit den USA erzielt, beide Seiten hÃ¤tten nach den GesprÃ¤chen in Genf einige der strittigen Punkte zurÃ¼ckgenommen.Â



Es ist aber unklar, welche Punkte genau gestrichen wurden und welche bestehen bleiben. Zwischen den Verhandlungspositionen Russlands und der Ukraine bestehen weiterhin tiefgreifende Differenzen.



Ungeachtet der diplomatischen BemÃ¼hungen startete Russland einen GroÃŸangriff auf Saporischschja im SÃ¼dosten der Ukraine. Dem Chef der Ã¶rtlichen MilitÃ¤rverwaltung zufolge wurden bei dem Angriff sieben HochhÃ¤user beschÃ¤digt. ZwÃ¶lf Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. In der Nacht zuvor hatten heftige Explosionen die ukrainische Hauptstadt Kiew erschÃ¼ttert, nach BehÃ¶rdenangaben wurden sieben Menschen getÃ¶tet.