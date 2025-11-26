Trump zÃ¼rnt Ã¼ber "New York Times"-Bericht zu AltersmÃ¼digkeit

Trump am 6. November im Oval Office

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat wÃ¼tend auf einen Bericht der "New York Times" Ã¼ber AltersmÃ¼digkeit bei dem 79-JÃ¤hrigen reagiert. Trump sprach am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social von einem "Hetzartikel". Die Co-Autorin Katie Rogers sei "hÃ¤sslich, innerlich wie Ã¤uÃŸerlich".



"Ich habe noch nie in meinem Leben so hart gearbeitet", betonte Trump. "Und trotzdem haben die radikalen linken Spinner der bald untergehenden New York Times einen Hetzartikel Ã¼ber mich geschrieben, dass ich vielleicht meine Energie verliere, obwohl die Fakten genau das Gegenteil zeigen." Er verwies auf jÃ¼ngste Ã¤rztliche Untersuchungen, die "perfekt" seien.



Die "New York Times" erklÃ¤rte dazu, ihre Berichterstattung sei genau und faktenbasiert. "Beleidigungen und persÃ¶nliche Angriffe Ã¤ndern daran nichts, und unsere Journalisten werden weiterhin Ã¼ber diese Regierung berichten, trotz EinschÃ¼chterungstaktiken wie dieser."



Die fÃ¼r das WeiÃŸe Haus zustÃ¤ndige Journalistin Rogers und ihr Kollege Dylan Freedman hatten festgestellt: "Trump ist mit 79 der Ã¤lteste Mensch, der je zum PrÃ¤sidenten gewÃ¤hlt wurde, und er altert." Sie berichten, der PrÃ¤sident habe seine Auftritte und seine Inlandsreisen seit seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2021) deutlich reduziert und nehme die meisten Ã¶ffentlichen Termine nur noch zwischen Mittag und 17.00 Uhr wahr.Â



Die "New York Times" verÃ¶ffentlichte auf ihrer Webseite zudem ein bereits bekanntes Video, in dem Trump bei einem Termin im WeiÃŸen Haus einzuschlafen scheint.



Ãœber die Gesundheit des PrÃ¤sidenten wurde zuletzt vielfach spekuliert. Ende Oktober war bekannt geworden, dass Trump sich einem MRT - auch Kernspintomographie genannt - unterzogen hat. Im Juli hatte das WeiÃŸe Haus mitgeteilt, Trump leide unter einer chronischen VenenschwÃ¤che. Auf Fotos und Videoaufnahmen waren wiederholt groÃŸe blaue Flecken auf Trumps HÃ¤nden zu sehen, die teils mit Schminke Ã¼berdeckt wurden. Zudem waren seine FuÃŸgelenke deutlich geschwollen.



Im Wahlkampf hatte Trump seinen VorgÃ¤nger Joe Biden von den Demokraten immer wieder als gebrechlich, senil und schlÃ¤frig bezeichnet und sich im Gegensatz dazu fÃ¼r topfit erklÃ¤rt.



Trump selbst rÃ¤umte nun ein, das Amt fordere ihn. "Der Tag wird kommen, an dem ich wenig Energie habe", schrieb er auf Truth Social. Das passiere aber schlieÃŸlich jedem.