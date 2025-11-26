Moldau bestellt nach Drohnenabsturz russischen Botschafter ein

Russlands Botschafter (l.) blickt auf die Drohne

Nach dem Absturz einer Drohne in Moldau hat das AuÃŸenministerium in Chisinau den russischen Botschafter einbestellt und das FluggerÃ¤t vor seinem Haupteingang zur Schau gestellt.

Nach dem Absturz einer Drohne in Moldau hat das AuÃŸenministerium in Chisinau den russischen Botschafter einbestellt und das FluggerÃ¤t vor seinem Haupteingang zur Schau gestellt. Russlands Botschafter Oleg Oserow sei "eine Protestnote hinsichtlich des illegalen Ãœberflugs" Ã¼berreicht worden, erklÃ¤rte das moldauische AuÃŸenministerium am Mittwoch. Der Vorfall sei "vollkommen inakzeptabel" und "eine ernsthafte Verletzung der SouverÃ¤nitÃ¤t" Moldaus.



Nach der Einbestellung Oserows platzierten die BehÃ¶rden in Moldau die abgestÃ¼rzte Drohne, die mit einem roten "Z" markiert ist, vor dem Eingang des AuÃŸenministeriums. In einem spÃ¤ter von dem Ministerium in Onlinediensten verÃ¶ffentlichten Video war Oserow zu sehen, der beim Verlassen des GebÃ¤udes an dem FluggerÃ¤t vorbeiging.



Oserow tat den Vorfall Medienberichten zufolge ab. "Glauben Sie das?", fragte er und verwies darauf, dass die Drohne auf einem Dach gefunden worden sei, ohne etwas zerstÃ¶rt zu haben.



Die Drohne war nach Angaben des moldauischen Verteidigungsministeriums am Dienstag in das Wohnhaus eines Obstbauern nahe der Grenze zur Ukraine gestÃ¼rzt. In der Folge wurde die Ortschaft Cuhurestii de Jos im Nordwesten des Landes evakuiert. Insgesamt meldete Chisinau die Sichtung von "sechs Drohnen", die den Luftraum des nicht zur Nato gehÃ¶renden Landes verletzt hÃ¤tten.Â



Die ehemalige Sowjetrepublik Moldau, die seit Juni 2024 Verhandlungen Ã¼ber einen EU-Beitritt fÃ¼hrt, grenzt an die Ukraine. Seit der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 wurde der Luftraum Moldaus wiederholt verletzt. Als Reaktion darauf hat das Land bereits dutzende russische Diplomaten und Mitarbeiter der russischen Botschaft das Landes verwiesen.



Zuletzt waren auch im Luftraum europÃ¤ischer Nato-Staaten immer wieder Drohnen an FlughÃ¤fen und MilitÃ¤reinrichtungen gesichtet worden, unter anderem auch in Deutschland. Russische Drohnen sowie Kampfflugzeuge waren zudem mehrfach in den Luftraum unter anderem Polens, der baltischen Staaten und RumÃ¤niens eingedrungen.