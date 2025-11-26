Merz: Einigung in der Koalition zum Verbrenner-Aus am Donnerstagabend

Friedrich Merz (m.) mit Chefs von Autobauern

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat fÃ¼r Donnerstagabend eine Einigung innerhalb der Koalition in der Debatte um das Verbrenner-Aus auf EU-Ebene angekÃ¼ndigt. Er werde im Nachgang des Koalitionsausschusses einen Brief an die EU-Kommission adressieren, in welchem er "eine geeinte Position" der Bundesregierung mitteilen werde, sagte Merz am Mittwoch in Stuttgart. "Wir warten mit groÃŸer Spannung auf Ihr Schreiben", sagte EU-Industriekommissar StÃ©phane SÃ©journÃ©.



Nach geltenden EU-Regeln dÃ¼rfen Neuwagen ab 2035 kein CO2 mehr ausstoÃŸen. De facto kÃ¶nnten Autos mit Verbrennermotor dann nicht mehr neu zugelassen werden. Die EU-Kommission prÃ¼ft derzeit eine Ãœberarbeitung des Gesetzes und will in zwei Wochen entsprechend VorschlÃ¤ge vorlegen. Die Bundesregierung hat bisher aber noch keine abgestimmte Position dazu.



Die Union pocht auf "Technologieoffenheit". Nicht nur E-Autos sollen noch zugelassen werden kÃ¶nnen, sondern auch Hybrid-Wagen oder Verbrenner, die mit nachhaltigen Kraftstoffen betrieben werden. Auch sogenannte Range Extender - ein Verbrennungsmotor im E-Auto, um wÃ¤hrend der Fahrt die Batterie aufzuladen - sollten zulassungsfÃ¤hig sein, fordern CDU und CSU.



Der Koalitionspartner SPD spricht sich ebenfalls fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r die Autohersteller und eine Aufweichung des starren Verbrenner-Aus aus. Umstritten sind die Formulierungen im Detail. Die Sozialdemokraten sprechen sich auÃŸerdem dafÃ¼r aus, von den Herstellern im Gegenzug Standortgarantien und Ã¤hnliches einzufordern.



Er wolle dem Ergebnis des Koalitionsausschusses am Donnerstagabend nicht vorgreifen, sagte Merz. Zugleich versicherte er, dass die geeinte Position der Bundesregierung nicht hinter der im Oktober verabschiedeten Position der MinisterprÃ¤sidenten der BundeslÃ¤nder zurÃ¼ckbleiben werde. In dem Beschluss der MinisterprÃ¤sidentenkonferenz heiÃŸt es, es dÃ¼rfe kein "starres Verbot der Verbrennertechnologie ab dem Jahr 2035" geben.



EU-Kommissar SÃ©journÃ© stellte Merz in Aussicht, dass seine BehÃ¶rde offen fÃ¼r eine gewisse "FlexibilitÃ¤t" bei den CO2-Flottengrenzwerten fÃ¼r die Autobauer sei. "Bestimmte Technologien" kÃ¶nnten unter UmstÃ¤nden auch nach 2035 noch zulassungsfÃ¤hig sein. Am 10. Dezember werde die EU-Kommission zudem regulatorische Vereinfachungen vorschlagen, von denen die Unternehmen der Autoindustrie profitieren wÃ¼rden.



Baden-WÃ¼rttembergs MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) hatte am Mittwoch zu einem "Strategiedialog" zur Automobilindustrie nach Stuttgart geladen und zeigte sich im Anschluss zufrieden mit den GesprÃ¤chen, an denen auch zahlreiche hochrangige Vertreter von Autokonzernen teilnahmen. SejournÃ© habe "gute Nachrichten dabei gehabt", sagte Kretschmann. Er habe "an keinem Punkt irgendwelche spÃ¼rbaren Differenzen" mit dem EU-Vertreter festgestellt.