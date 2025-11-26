Lula: Brasilien hat Welt mit Bolsonaro-Haft "Lektion in Sachen Demokratie" erteilt

Lula am Mittwoch in BrasÃ­lia

Mit der Inhaftierung des wegen eines Umsturzversuchs verurteilten brasilianischen Ex-PrÃ¤sidenten Jair Bolsonaro hat Brasilien der Welt nach der Auffassung seines Nachfolgers Luiz InÃ¡cio Lula da Silva eine "Lektion in Sachen Demokratie" erteilt. "Ohne jegliche Fanfare zeigte das brasilianische Justizsystem seine Kraft und war von Ã¤uÃŸerlichen Bedrohungen unbeeindruckt", sagte LulaÂ in einer Rede am Mittwoch. Die Inhaftierung zeige, "dass Demokratie fÃ¼r jeden gilt".



Erstmals in der Geschichte des Landes sei jemand wegen eines Umsturzversuchs inhaftiert worden, erklÃ¤rte Lula. Brasilien hat in seiner turbulenten Geschichte bereits mehrere Putschversuche erlebt und war von 1964 bis 1985 eine MilitÃ¤rdiktatur.



Das Oberste Gericht Brasiliens hatte Bolsonaro im September wegen eines geplanten Umsturzes zu mehr als 27 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt. Bolsonaro, der Brasilien von 2019 bis 2022 regierte, war schuldig gesprochen worden, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine 2022 erlittene Â Wahlniederlage gegen Lula kippen wollte. Am Dienstag erklÃ¤rte das Gericht, der 70-JÃ¤hrige habe sÃ¤mtliche Rechtsmittel ausgeschÃ¶pft und mÃ¼sse daher die gesamte 27-jÃ¤hrige Haftstrafe verbÃ¼ÃŸen.



Dem Obersten Gericht zufolge hatte Bolsonaro seine AnhÃ¤nger zur ErstÃ¼rmung des Obersten Gerichts, des PrÃ¤sidentenpalastes und des Kongresses in der Hauptstadt BrasÃ­lia am 8. Januar 2023 angestiftet. Hunderte UnterstÃ¼tzer waren damals in die GebÃ¤ude eingedrungen und hatten dort schwere VerwÃ¼stungen angerichtet. Die Szenen der Gewalt erinnerten an den Angriff von AnhÃ¤ngern des damals abgewÃ¤hlten US-PrÃ¤sidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington zwei Jahre zuvor.



Der Prozess gegen Bolsonaro hatte zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Brasilien und den USA gefÃ¼hrt. Die Regierung des Bolsonaro nahestehenden Trump erhÃ¶hte den Druck auf die brasilianischen BehÃ¶rden, denen sie eine "Hexenjagd" gegen Bolsonaro vorwarf. Gegen Richter Alexandre de Moraes, der dem Prozess gegen Bolsonaro vorstand, verhÃ¤ngte sie Sanktionen - und erlieÃŸ zudem ZÃ¶lle in HÃ¶he von 50 Prozent gegen Brasilien. Viele der StrafzÃ¶lle wurden mittlerweile zurÃ¼ckgenommen.